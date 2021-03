Simon Baker, ipostaze tandre la plajă după ce s-a despărțit de soție. Cum arată noua lui iubită mult mai tânără, Laura May Gibbs

Baker și-a început cariera cu o reclamă, în care a fost distribuit după ce a mers la audiție doar ca susținător pentru un prieten. Înainte să aibă succes la Hollywood, actorul a apărut în mai multe seriale din Australia precum E Street, Home and Away și Heartbreak High.

La mijlocul anilor 90, Baker s-a mutat în Statele Unite ale Americii și primul său rol important a fost în L.A. Confidential.

Au urmat numeroase proiecte de succes, printre care se numără The Mentalist, The Guardian și The Devil Wears Prada.