Simona Gherghe a fost martoră la un episod dureros în vacanța cu familia. Tragedia care s-a petrecut la câțiva metri de ea

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că a asistat la un incident tulburător în vacanța unde se află alături de familia sa. Ce s-a întâmplat la câțiva metri de ea pe o plajă din Grecia!

„Carevasăzică sunt în vacanță… Am vrut să postez încă de ieri, dar am adormit lemn cu copiii. Eu încă astept vacanța, ca atunci când eram la școală și număram zilele, cu bucuria și nerăbdarea aia a lucrurilor și locurilor care vor veni, vara aia cu zile lungi și leneșe, cu aroma de pepene și porumb fiert, cu nuci verzi, cu piele mirosind a mare și a sare, cu bagaje făcute și desfăcute, cu înghețata multă (aici se vor bucura copiii, pentru ei niciodată nu e de ajuns). Sunt în vacanță și, de azi, voi trăi toate minunile astea!”, a scris Simona Gherghe pe contul personal de Instagram.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY