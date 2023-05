Simona Gherghe, amintiri dureroase despre momentul în care a adus-o pe lume pe fiica ei, Ana. Ce a povestit pe internet

Simona Gherghe a povestit pe rețelele de socializare cum s-a simțit după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Ana. Aceasta a explicat că s-a confruntat cu multe greutăți după ce a ajuns acasă cu micuța de la maternitate.

Simona Gherghe a explicat cum a arătat pentru ea perioada în care a ajuns cu Ana acasă de la maternitate și cât de greu i-a fost

Simona Gherghe și-a deschis inima și a vorbit despre o perioadă mai dificilă din viața ei de mamă.

Iată ce a povestit ea pe rețelele de socializare și ce le recomandă noilor mămici:

„Primele zile cu Ana acasă au fost crunte. De fapt, primele luni. Sunt o mulțime de lucruri, pe care nu mi le amintesc deloc, iar dacă ar fi să descriu perioada aia, în mintea mea e ca un tunel. Așadar, întuneric.

Deși am citit mult, în timpul sarcinii, realitatea m-a lovit în plin. Așa că primele săptămâni au fost cu frici, anxietăți, epuizare fizică (treaba asta cu lipsa somnului nu mi-a spus-o nimeni…) și singurătate. Deși eram în casă și cu Răzvan, și cu mama. Despre primele luni și primii ani ai copilului vorbim în cel mai nou episod al podcastului “Părinți CuMinți”. Iar invitata mea și a Oanei Moraru este Atena Boca, “mama” celei mai mari comunități de mame din România, “La Primul Bebe”.

Un loc în care și eu am primit sprijin și unde am înțeles că și alte femei care tocmai născuseră simțeau la fel ca mine, că și lor le era cumplit de greu. Dacă știți vreo mama care tocmai a născut, dați-i linkul să asculte discuția. O s-o ajute mult.

PS. În poză, eram cu Ana în brațe, cred că avea o luna și ceva, doar așa adormea, la un moment dat, nici nu-mi mai simțeam umerii…”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea reality show-ului matrimonial de la Antena 1 a distribuit recent pe contul ei de Instagram un videoclip surprinzător. Aflată într-o vacanță în insulele grecești, Simona Gherghe a urcat pe scenă alături de trupa localului în care se afla și a interpretat celeba piesă „Imagine”, a lui John Lennon.

Extrem de relaxată, aceasta i-a impresionat pe toți cei prezenți la terasă, încă de la primele acorduri. Chiar și chitaristul aflat lângă ea a privit admirativ interpretarea ei sensibilă și plină de candoare.

Deși mulți nu știu acest lucru despre ea, prezentatoarea TV este dintotdeauna pasionată de muzică și așa cum a dezvăluit obișnuiește să le cânte mult copiilor săi. Deși aceasta a ales alt drum în viață, ar fi putut oricând să aibă o carieră artistică, judecât după cele câteva minute distribuite de aceasta.

În descrierea imaginilor de pe Instagram ea a dezvăluit că momentul a avut loc, de fapt, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, de curând a găsit videoclipul și a hotărât să-l împărtășească cu admiratorii ei din mediul online.

„Ce se intâmplă într-o insulă din Grecia, acolo să rămână! Dar mai sunt și excepții, asa că iată că împart cu voi filmarea asta veche, pe care am găsit-o de curând în telefon. În 2015, în Poros, într-un bar pe plaja, am cântat “Imagine”, piesa lui Lennon. Mi-a plăcut dintotdeauna să cant, le cânt mult și copiilor, dar evident că îmi știu limitele. Asta nu înseamnă că n-aș mai repeta povestea. Într-o insulă, într-o noapte, pe o plajă…”, a povestit Simona Gherghe pe rețelele sociale.

