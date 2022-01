Simona Trașcă susține că ar fi fost agresată de fostul iubit. Ce acuzații grave aduce diva

Simona Trașcă și-a văzut moartea cu ochii în urma unui conflict cu fostul său iubit. Diva a povestit printr-un interviu telefonic despre incidentul care ar fi degenerat din cauza unor gelozii din partea bărbatului.

Simona Trașcă, acuzații grave la adresa fostului iubit

Focoasa blondină a dezvăluit motivul pentru care ar fi fost agresată de fostul iubit. Aceasta a mărturisit la Antena Stars că nu acceptă bărbații violenți și că a încheiat orice legătură cu cel care ar fi bătut-o.

„A fost o ceartă foarte nasoală, a degenerat. Am văzut moartea cu ochii, într-adevăr. A fost ceva ce n-am trăit până acum. Bine că nu s-a întâmplat mai rău, adică uite că trăiesc. Se putea întâmpla o tragedie. Am fost la un pas de moarte.

Nu stau cu bărbați care dau în mine. Și oricum, e greu până dă prima oară că după dă mereu dacă îl ierți. Nu am de ce să-l iert pentru că dacă avea un motiv întemeiat mai ziceam. Măcar am greșit cu ceva, dar așa el mă ia cu ce am făcut cât am fost despărțiți și eram singură. Fiecare și-a văzut de drum după ce ne-am despărțit.”, a mărturisit Simona Trașcă, vizibil afectată, la Antena Stars.

Diva a povestit că bărbatul a încercat să ia legătura cu ea după incident, însă nu i-a răspuns la apeluri: „Direct i-am închis telefonul. Când au că e el, direct dau block, nu stau la discuții. Mi-a transmis că îi pare rău, că băuse, că e foarte gelos. Asta e o scuză? Nu e nicio scuză. Cred că i-a părut rău. Și-a dat și el seama că a exagerat și nu poți să faci așa ceva cu o femeie. (...) A încercat să mă caute de pe alte numere de telefon și nu am vrut să vorbesc cu el. Nu am ce să mai vorbesc cu el, sub nicio formă”

Întrebată dacă a apelat la poliție pentru a rezolva problema, însă Simona Trașcă a afirmat că nu a sunat la numărul de urgențe pentru a depune plângere.

„Nu am sunat. Făceam o plângere și mă mai plimbam pe la poliție pentru că am avut un pic tendonul umflat și vânăt. (...) Au fost alegerile mele în viață. Familia mea nu-l cunoaște pe respectivul pentru că nu l-am prezentat rudelor. A fost o relație în trecut. Ne-am tot certat, ne-am mai împăcat, ne-am mai certat și ne-am mai împăcat, dar nu a fost o relație să îl duc la familie. Eu stau cu mama și nu aduc bărbați acasă oricum.”, a mai povestit ea.

Simona Trașcă a afirmat faptul că nu mai există nicio șansă de împăcare cu respetivul bărbat și că exclude această variantă. De asemenea, incidentul cu fostul iubit a făcut-o pe divă să fie mai precaută în ceea c eprivește bărbații din viața ei.

