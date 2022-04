Sistemul dăunează grav sănătății – o nouă campanie Observator, din 7 aprilie, la Antena 1

Reporterii Observator au vorbit cu medici din străinătate, unde medicina de familie funcţionează, iar modelele de succes de peste graniţă ar putea fi, poate, împrumutate şi de România.

Medicina de familie este baza oricărui sistem medical. Filtrul prin care ar trebui sa treacă orice pacient, înainte să ajungă într-un spital. Doar că, în România, filtrul nu funcţionează.

Cifrele sunt mai mult decât îngrijorătoare – din aproape 5 milioane de internări pe an, estimările arată că 30% dintre ele sunt nejustificate.

Pentru că nu există prevenţie, românii sunt primii din UE la decese premature (peste 47% din decesele din România ar fi putut fi evitate). Mai mult, 25% dintre români nu şi-au făcut niciodată analize medicale.



Medicul de familie ar putea fi cel mai important pilon al sistemului medical, dacă ar face prevenţie şi dacă ar degreva specialiştii de anumite intervenţii. Doar că, în România, medicina de familie e un eşec şi riscă să dispară.

Cu legi schimbate în fiecare an, cu un deficit uriaş de personal, nemulţumiţi de finanţare, îngropaţi în birocraţie, medicii de familie sunt tot mai puţini şi tot mai bătrâni. Tinerii preferă să plece în Europa, care le oferă condiţii mult mai bune.

Sistemul dăunează grav sănătății descoperă hibele ascunse ale sistemului românesc. Reportajele vor fi difuzate începând cu 7 aprilie, în fiecare joi, la ora 19.00, la Observator, Antena 1.

OBSERVATOR. Despre Oameni. Știrile așa cum trebuie să fie.

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/?hl=en

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY