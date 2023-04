Solistul Dan Reynolds de la Imagine Dragons a divorțat de soția lui. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani

Cei doi fosti parteneri de viață, care au patru copii, plănuiseră anterior să divorțeze în 2018, dar s-au împăcat un an mai târziu. Cu toate acestea, se pare că perechea divorțează definitiv de data aceasta, având în vedere relația lui Reynold cu Kelly, potrivit pagesix.com.

Dan Reynolds de la Imagine Dragons a divorțat de soție, după 10 ani de căsnicie. Ce se întâmplă cu ce doi

Dan Reynolds și noua lui iubită, Kelly, au stârnit zvonuri că ar forma un cuplu, chiar și în noiembrie 2022, la doar câteva luni după despărțirea cântărețului piesei „Believer” de Aja Volkman, soția lui.

De atunci, noul cuplu a fost văzut plimbându-se și ținându-se de mână, în timpul mai multor întâlniri discrete. În decembrie, aceștia au fost fotografiați sărutându-se, în timp ce așteptau să ia masa în Los Angeles.

„Sunt întristat să spun că după mulți ani frumoși împreună, Aja și cu mine ne-am despărțit. A fi părinți grozavi pentru copiii noștri este prioritatea noastră numărul unu. Vă mulțumim că ne susțineți mereu cu dragoste și grijă în toți acești ani”, a scris el pe Twitter la vremea respectivă, când au anunțat că s-au separat.

Dan Reynolds (Imagine Dragons) suferă de o boală rară

Artistul Dan Reynold suferă de spondilita anchilozantă și a discutat despre suferința prin care trece într-un interviu pentru revista Us.

Cântărețul a rememorat clipele grele prin care a trecut la debutul bolii. El a povestit că a avut momente când nici nu se putea ridica din pat.

”Am ajuns într-un punct în care nu mai puteam să performez. Abia mă puteam ridica din pat. M-am dus la diferiți medici și nu știau ce se întâmplă sau au crezut că știu și m-au diagnosticat greșit... până când reumatologii au văzut, în cele din urmă, și m-au diagnosticat cu spondilită anchilozantă - sau AS. M-au pus pe drumul spre recuperare și mi-au schimbat întreaga viață în bine”, a explicat el.

Dan a subliniat faptul că fiecare zi era o bătălie.

”Dar am un plan de tratament, am oameni de partea mea. Am o comunitate în spatele meu. Încă mai am apariții pe ici și pe colo, dar am un plan de acțiune de îndeplinit”, a precizat el.

