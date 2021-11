X Factor 2021, 26 noiembrie. Cristina Bondoc și Mirela Cicu au cântat împreună piesa „Believer” de la Imagine Dragons

Amândouă sunt profesoare de canto, iar acest lucru le-a adus un mare avantaj în competiție, pentru că au reușit să găsească mai multe lucruri în comun care le-au ajutat să creeze o conexiune.

Cristina Bondoc și Mirela Cicu, grupul care a făcut show vocal pe scena X Factor în Bootcamp 2021

Cristina Bondoc a venit în audiție cu piesa lui Demi Lovato - Dancing with the devil, pe când Mirela Cicu cu Someon You Loved. Însă de această dată, fetele au făcut grup și au sunat foarte bine.

„Noi am venit individual, dar a fost destinul să ne unim ca grup. Suntem avantajate că suntem duet. Avem în comun că suntem profesoare amândouă”, au spus cele două concurente.

„Avem două voci bune care sună bine”, spune Delia.

„E important să te înțelegi cu partenera, e o chimie între noi. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Mie imi place să zic că ne-am întâlnit la mijloc. Au rămas numele noastre, nu ne-am gândit la nume de trupă”, mai spun cele două concurente.

Jurizare Cristina Bondoc și Mirela Cicu la X Factor 2021, Bootcamp Delia, 26 noiembrie

„Profesoarele sunt profesoare. A fost o încercare de coregrafie, v-ați pregătit”, spune Ștefan Bănică.

„Foarte frumos, m-a vrăjit tot momentul, că vocile voastre se potrivesc atât de bine, penetrează”, spune Loredana.

„Vreau să zic că a fost un moment de finală, în care un concurent care a invitat pe cineva să cânte cu el, că aveți voci foarte bune și nu vă vad ca și grup. Aveți voi fantastice și s-au potrivit foarte bine”, spune Florin Ristei.

„Scaunele sunt ocupate, am deja un grup de fete. Nu e ușor. Însă pentru moment, nu o să umblu la scaune și nu o să vă așez”, spune Delia.

Cine sunt Crstina Bondoc și Mirela Cicu de la X Factor 2021

Mirela a 28 de ani și este profesor de canto. Concurenta X Factor a mărturisit că a crescut într-o familie de muzicieni. Chiar și soțul ei e muzician. Mirela a povestit că el cântă la pian.

“Cântăm și împreună, cântăm și separat. Avem și bandurile noastre separate”, a spus Mirela. Sfatul pe care l-a primit de la soțul ei a fost să fie naturală și curajoasă.

Mirela vine din Constanța și povestit că nu e prima oară când urca pe scena X Factor. Ea a mai fost concurentă și în primul sezon, când avea 17 ani.

“A fost majorat cu muzică, pentru muzică și despre muzică”, spune Mirela.

Motivul pentru care nu a trecut mai departe a fost pentru că a avut în Bootcamp o moment de dans la care nu s-a descurcat foarte bine.

Cristina Bondoc vine de la Brașov și este profesoară de canto. În vârstă de 33 de ani, aceasta este pasionată de muzică și spune că încă de când era copil visul ei cel mai mare să devină cântăreață.

“Muzica înseamnă pentru mine tot! Sunt profesoară de canto. Dacă nu sunt la sala de canto cu copiii mei, sunt acasă și tot trebuie să cânt, asta fac în fiecare zi. Am cam 10 ore pe zi de canto”, spune Cristina Bondoc în preselecțiile de la X Factor.

“Eu sunt cântăreață de când eram copil nu mai văzut niciodată altceva! Cine mă întreba, cred că asta răspundeam la toată lumea: Vreau să fiu cântăreață”, mai spune Cristina Bondoc.

