Dezvăluire dureroasă! Motivul pentru care soprana Angela Gheorghiu nu a cântat pe o scenă de operă din România, de 30 de ani

Alessandra Stoicescu: Cum e acasă? Mai e România acasă?

Angela Gheorghiu: Și, și pentru că eu am dublă cetățenie, dar locuiesc în Elveția din 1994, de foarte multă vreme, și am locuit și la Paris, deci sunt un artist care trebuie să-și ia valiza. În ultimii 20 sau 25 de ani am fost în fiecare an pe toate continentele, american, sud-american, Japonia, chiar și Africa, pe toate continentele am fost aproape în fiecare an.

Îndrăgita soprană Angela Gheorghiu a acordat un interviu de excepție pentru Antena 1