Sora lui Miley Cyrus a crescut și are cele mai incendiare apariții. Cum arată Noah Cyrus la 21 de ani

La doar 21 de ani, Noah a atins deja culmi la care mulți artiști visează toată cariera, însă a strâns și câteva controverse pe parcurs.

În anul 2017, ea a fost numită de către revista Time drept una dintre cele mai influente adolescente din lume și a fost nominalizată și în categoria Cel Mai Bun Nou Artist la cea de-a 63-a ediție a Premiilor Grammy.

După nominalizare, tânăra a publicat un video în care apare plângând de fericire, alături de mesajul: ”Sunt o artistă nominalizată la Premiile Grammy! Nu mă pot opri din plâns după ce m-amm trezit și mi s-a spus că am fost nominalizată în categoria Cel mai bun artist nou.”

”E o onoare atât de mare și sunt complet șocată. Vă mulțumesc din toată inima. Efectiv nu-mi vine să cred,” a continuat artista. ”Sunt extrem de recunoscătoare și plină de iubire.”

Primul ei single a fost lansat în anul 2018, un duet cu artista MO. Pe 15 mai, Noah și-a lansat al doilea album, intitulat The End of Everything, pentru care a lansat și un video care a atras atenția în întreaga lume.

În video-ul All Three, Noah Cyrus apare și topless în cadă, ce a surprins fanii artistei.

La fel ca sora ei mai mare, Miley, Noah nu se sfiește să își arate corpul în video-urile și proiectele ei artistice, spre încântarea fanilor săi din toată lumea.

Tânăra își încânta fanii de pe Instagram, unde a strâns peste 6 milioane de urmăritori, și cu video-uri cu ea în care își expune talentul și muzica. În ciuda succesul înregistrat în muzică, mulți au criticat-o pe Noah Cyrus pentru aparițiile ei provocatoare, pe care le-a expus mai ales în ultimii ani.