Sore a dezvăluit la ce alimente a renunțat de curând. Ce schimbări a făcut frumoasa vedetă în dieta sa

Sore a reușit să își strângă în jurul său o comunitate de fani impresionantă care o urmărește zilnic pentru tot ceea ce face în mediul online, dar și pe micile ecrane. Recent, frumoasa șatenă a vorbit despre dieta pe care o ține, mai ales că, de puțin timp, se pare că a renunțat la câteva alimente care se regăsesc, de altfel, în meniul majorității.

Care sunt alimentele la care Sore a renunțat de aproape o lună

Sore își ține fanii la curent cu lucrurile noi care apar în viața sa, indiferent că este vorba despre o fotografie publicată dintr-o locație superbă sau despre o anumită informație.

Astfel, pe contul său de Instagram, vedeta a dezvăluit că, în ultima lună, a renunțat la gluten și lactate, încercând, în schimb, să consume cât mai multe legume, potrivit Viva. O altă schimbare pe care frumoasa cântăreață se laudă că a făcut-o în viața ei ar fi faptul că a început să gătească mai mult.

De altfel, chiar Sore a fost cea care ne-a împărtășit una dintre rețetele pe care tocmai le-a încercat acasă:

„Am renunțat la gluten și lactate în ultima lună, așa că fac orice se poate din legume. Recent am gătiti o conopidă crispy la cuptor, în sos sweet chilli. Eu nu găteam până de curând și, cumva, descopăr treaba asta la mine.”, a spus Sore pe Instagram, citată de Viva.

Cum a gestionat Sore despărțirea de tatăl fetiței sale

Anul trecut, Sore anunța că ea și Mircea Julean nu mai formează un cuplu. Cu toate acestea, frumoasa șatenă a dat de înțeles că atât ea, cât și fostul partener continuă să fie la fel de prezenți în viața fiicei lor.

Vorbind și despre cum s-a simțit după despărțire, Sore a mărturisit că s-a redescoperit pe sine:

„Mi-am redescoperit exact ceea ce îmi doresc să fac, pentru că am avut timp să mă gândesc, nu am mai fost în agitația continuă și bineînțeles tot acest timp liber l-am dedicat copilului meu și a fost cumva potrivit, pentru că ea avea patru ani când a început pandemia și a fost exact momentul acela în care avea nevoie de toată atenția mea. Și asta se vede, pentru că este un copil foarte mișto, are exact tot ceea ce mi-am dorit: bun simț, este foarte bine educată, are umor, are ironie.”, a mărturisit Sore, citată de Playtech.

