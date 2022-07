Sore, mărturisiri despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Cum a gestionat artista separarea

Sore anunța la începutul lunii iunie că ea și Mircea Julean nu mai formează un cuplu. Recent, Sore a mărturisit că atât ea cât și Mircea Julean sunt la fel de prezenți în viața fiicei sale în vârstă de 6 ani.

„Am gestionat bine situația, astfel încât Erin să nu aibă de suferit. Absolut, da, el este la fel de prezent în viața lui Erin”, a declarat Sore, potrivit Playtech.

Cum a gestionat Sore despărțirea de Mircea Julean

Vorbind despre viața de după despărțire, Sore a mărturisit că s-a redescoperit pe sine.

„Mi-am redescoperit exact ceea ce îmi doresc să fac, pentru că am avut timp să mă gândesc, nu am mai fost în agitația continuă și bineînțeles tot acest timp liber l-am dedicat copilului meu și a fost cumva exact potrivit, pentru că ea avea 4 ani când a început pandemia și a fost exact momentul acela în care avea nevoie de toată atenția mea. Și asta se vede pentru că este un copil foarte mișto, are exact tot ceea ce mi-am dorit: are bun simț, este foarte bine educată, are umor, are ironie”, a mai spus Sore.

Cum și-a anunțat Sore fanii despre separarea de Mircea Julean

Pentru că este o persoană foarte asumată și sinceră, Sore și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că există niște schimbări în ceea ce privește viața sa personală. Mai exact, artista a transmis printr-un InsaStory că nu mai formează un cuplu cu Mircea Julean, bărbatul care i-a dăruit o fetiță.

După 8 ani de relație, cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate. Fosta concurentă de la Dancing on Ice - Vis în doi a ținut neapărat să împărtășească această veste cu fanii săi, oamenii care o susțin și o apreciază mereu.

„Au fost 8 ani frumoși, care ne-au adus maturizarea și cea mai de preț realizare: pe Erin. De ceva timp, Mircea și cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vom forma mereu o familie. Am simțit responsabilitatea de a face această postare deoarece îmi asum faptul că sunt o persoană publică, însă așa cum nu mi-am expus relația pe internet, cu la fel de multă discreție voi proceda și în acest caz”, a scris Sore.

Chiar dacă nu mai sunt într-o relație, artista a dat de înțeleg că păstrează o lăgătura cu fostul partener, fiind mereu o familie pentru Erin.

Soe și Mircea Julean au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 8 ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fiică minunată. Erin este de o frumusețe deosebită, iar imaginile cu ea de pe rețelele sociale înduioșează inimile internauților.

Artista are o relație foarte specială cu fiica sa. Aceasta încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de micuța ei, chiar dacă meseria pe care o are este una foarte solicitantă.

