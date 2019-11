Familia lui Leo Iorga, mărturii dureroase înainte să moară: "S-a trezit și a întrebat medicul: Când pot să cânt?"

"Cât mă va ţine Dumnezeu pe pământ vreau să cânt", spunea Leo. "Şi aşa a făcut. Nu l-a interesat că urcă pe scenă sprijinit în cârjă, nici că trebuie să stea pe scaun când cântă. El a trăit, în ultimii ani, pentru muzică şi pentru publicul care îl iubea şi pe care îl iubea. Acum vocea lui a tăcut...Drum bun printre îngeri, Leo! Acum le poţi cânta şi lor", spun Eduard şi Paul Iorga.

Familia artistului îi roagă pe fanii acestuia să nu uite cântecele pe care Leo Iorga le-a lansat



"Pe voi, cei care îl ştiţi de peste 30 de ani de la Cargo, Compact, Pacifica, PACT by Leo Iorga&Adi Ordean, vă rugăm să nu uitaţi cântecele pe care le-a lansat - "Povestiri din gară", "Erată", "Brigadierii" (cu Cargo); "Mă voi întoarce"/"După ani şi ani", "Singur în noapte", "Să te gândeşti la mine", "Trenul pierdut", "Cine eşti tu oare", "Cine-i vinovat?", "Cine ştie pe unde eşti?", "Ploaia", "Toamnă în sufletul meu", "Hoinarul", "Chipul tău" etc (cu Compact); "Nu mă întorc din drum", "Zilele", "Cu lumina ta", "Încă o zi fără tine" (cu Schimbul 3); "Prea mici sunt cuvintele", "Dragostea mea", "O altă tăcere" (cu Pacifica); "Ploaia care cade", "Fata care-mi place", "Mereu te voi iubi", "Străzile pustii", "Cheamă un înger", "Fiecare zi", "Scrisoare", "Iartă-mă" (cu PACT by Leo Iorga&Adi Ordean).