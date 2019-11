A murit Leo Iorga! S-a mai dus o legendă! Teo Peter, Emil Laghia, Leo Iorga...

S-a apucat serios de muzică, toboșar, la doar 14 ani. Cânta în trupa liceului ”Ioan Slavici” din Arad. Începe colaborări cu cei de la ”Pacific”, iar 1988 îl găsește ca solist la ”Cargo”. Așa apar hiturile ”Brigadierii”, ”Povestiri din gară” ori ”Erată”. Nu stă mult aici, pleacă la ”Compact” (cunoscută drept ”Compact B”, după scindare), în toamna aceluiași ani. Doamne, ce componență: Adi Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia și Leluț Vasilescu. Florian Pittiș, alt mare plecat, vorbea despre ei ca despre ”formula de aur a Compactului”.

''Perioada '88 - '96, aproape nouă ani de Compact în care s-a făcut muzică bună, s-au făcut texte bune, s-au făcut hit-uri după hit-uri, între 200 și 250 de concerte pe an, apariții tv, trei CD-uri, video-uri, prieteni cu sutele fără facebook, studio de înregistrări, prima și cea mai mare instalație de sunet din țară, peste 10 tehnicieni ai formației, artificii la fiecare spectacol aproape, un TIR cu scule, lumini cumpărate de la ruși, repetiții, zilele și nopțile de sub cireșul din curte (curtea de la Migas Real Compact - n.r.), iubirile și despărțirile, nopțile pierdute, zilele însorite, am râs și ne-am întristat, franzelele cu parizer și muștar, berea străină și de multe ori buzunarele goale. A fost cea mai veselă și mai prietenoasă formație în care am cântat vreodată. Nu știu când au trecut nouă ani, dar ce știu sigur e că nu regret nicio secundă nimic din ce am trăit și ce am învățat în timpul ăsta, mi-e dor de pâinea cu untură și cu ceapă, de pachetele de țigări împărțite frățește, de tigăile pline cu carne prăjită și de cartofii rântăliți pe care îi făcea Teo, de 'Căruțași', lângă Cișmigiu, o cârciumă (...) unde beam multă, multă bere și de momentele când o luam spre casă pe jos, fiindcă nu mai aveam nici măcar un leu în buzunar. Am iubit în timpul ăsta și am urât,(...) ne-am bucurat, am suferit, am râs de ne-am prăpădit și am stat împreună cu trupa mai mult decât am stat cu familiile noastre'', declara Adrian Ordean.

Merg la Berlin, la ”Mitt Ein Andler”, în 1989. Fac turnee în Republica Moldova, participă la ”British Rock for Romania”, imediat după Revoluție. Urcă pe scenă alături de trupe imense, precum ”Uriah Heep”, la ”Rock 92”, apoi ”Nazareth” sau ”Jethro Tull”. Trece la ”Schimbul 3”, apoi, din 2003, e alături de ”Pacifica”.