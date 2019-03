George, soțul Andreei Bălan, a fost martor la întreaga scenă de resuscitare a artistei: "Mi-a spus că a vorbit cu mine!"

George Burcea, soţul Andreei ar fi fost martor la scena în care artista era resuscitată. Inima i s-a oprit și Andreea Bălan a intrat în stop cardio-respirator chiar pe masa de operație. A fost în stare de şoc şi nu a părăsit spitalul nicio clipă. Cântâreaţa a fost la un pas de moarte, după o complicaţie care a intervenit în timpul naşterii. Medicii care au salvat-o sunt uimiţi.

"Abia de astăzi sunt bine şi mi-am strâns fetiţa în braţe. Această embolie pur şi simplu îţi provoacă şoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se ştie de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos. Imediat doctorii au luat decizia cea mai potrivită. Au făcut echipă şi m-au salvat. Poate nu mai eram dacă nu eram aici. Mi-au zis că mi-au pus-o la obraz, am pupat-o. George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot. Eu am fost inconştientă vreo 20 de ore. Abia astăzi ţin minte cu adevărat ce s-a întâmplat. Eu abia astăzi am ajuns în salon. Și abia acum vorbesc şi cu George, lucidă fiind. El a venit ieri, alatăieri, mi-au spus că au vorbit cu mine, dar nu îmi aduc aminte. Au stat cu lacrimi în ochi şi cu frică", a spus Andreea Bălan.

Prietenii, familia şi colegii de scenă i-au lăsat Andreei mesaje de încurajare şi i-au adus fetiţei nou-născute primele cadouri.