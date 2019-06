Bombă! Florin Salam nu face nuntă cu Roxana Dobre! Care este motivul

Florin Salam nu se mai căsătorește cu Roxana Dobre. Artistul a dezvăluit care este motivul pentru care a luat această decizie.

Florin Salam a spus că nu ar avea timpul necesar pentru a organiza o nuntă așa cum și-ar dori.

„O nuntă cum vreau eu, cu vreo 4.000 de oameni, necesită mult timp. Ar trebui să mă ocup personal ca să fie totul perfect, iar eu nu am timp”, a spus Florin Salam.

Artistul a spus că, oricum, el o consideră pe Roxana Dobre „soția lui”, așa că „nu contează un act”.

„Noi suntem oricum ca soț și soție, nu contează un act. Suntem o familie și fără acel act”, a mai spus artistul.

„Ce să fac pentru o nuntă cum trebuie. Am făcut o nuntă în care am dus 300 de oameni în Antalya (cu regretata Ștefania, n. red.), am pus la cale petreceri cum nu s-au mai văzut în România la nunta lui Betty, am făcut botezuri cum nu au mai fost.... Ce aș putea să fac eu ca să fie o nuntă cu adevărat extraordinară acum, așa cum merită Roxana?”, a fost explicația pe care Florin Salam i-a dat-o unui apropiat de-al său.