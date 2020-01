Apropiații Cristinei Țopescu susțin că suferea de depresie: "Refuza orice contact cu cunoscuții. Voia să fie lăsată în pace"

Medicul Monica Pop, prietenă apropiată a Cristinei Țopescu, s-a declarat șocată de moartea jurnalistei și a mai dezvăluit câteva detalii în legătură cu moartea acesteia.

„Aș fi vrut să nu am ocazia niciodată să vorbesc despre așa ceva. Când a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. În aceeași perioada a mai pierdut și doi câini. Cristina era o singuratică, așa a fost dintotdeauna. Are doi frați, care nu stau în București, mama care stă în Germania. A fost prima dată când nu mi-a răspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Crăciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatălui său. Am mers cu ea la spital de câteva ori, când era internat domnul Țopescu, el se bucură foarte mult când o vedea”, a declarat medicul oftalmolog Monica Pop, la un post de televiziune

Și Adriana Bahmuțeanu a mărturisit, prin intermediul unei postări pe Facebook, că jurnalista Cristina Țopescu se îndepărtase de toată lumea și că refuza orice contact. Ba mai mult, ceruse în repetate rânduri să fie lăsată în pace.