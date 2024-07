Suma de patru cifre pe care Andra Voloș a plătit-o pentru una dintre rochiile de la nuntă. Mireasa a schimbat mai multe ținute

A fost o zi specială pentru Andra Voloș și Robert Lele! A avut loc botezul fiicei lor, iar la câteva ore distanță au devenit oficial soț și soție. Iată suma pe care mireasa a plătit-o doar pentru una dintre rochiile purtate la marele eveniment!

Andra Voloș și Robert Lele și-au spus „da” pentru totdeauna în fața ofițerului stării civile, iar fericirea celor doi a fost și mai mare datorită botezului fetiței lor, Kim Nicole.

Andra Voloș a postat și primele imagini de la eveniment, iar, în exclusivitate pentru Spynews, a dezvăluit suma pe care a scos-o din buzunar pentru a străluci în cea mai importantă zi din viața ei.

Câți bani a plătit Andra Voloș doar pentru una dintre rochiile de la cununia civilă

Andra Voloș a avut o apariție pe măsură, fiind în centrul atenției. Vedeta a schimbat nu mai puțin de patru ținute, dar cu cea de la cununia civilă a reușit să întoarcă toate privirile. Robert Lele a defilat mândru la brațul ei.

Prețul rochiei s-a ridicat la suma de 5.000 euro, potrivit declarațiilor exclusive pe care Andra Voloș le-a făcut pentru Spynews.

„Una dintre ele, sunt patru. Asta a fost doar o rochie pentru trenă, atât. Doar rochia aceasta ar fi în jur de 5.000 euro, doar aceasta”, a declarat Andra Volos.

În ceea ce îl privește pe Robert Lele, artistul a spus că și-a ales singur ținuta. Și soțul Andrei Voloș a arătat impecabil la evenimentul de anvergură.

Andra Voloș a organizat tot evenimentul

Andra Voloș s-a ocupat de organizarea botezului și a cununiei civile în totalitate. În ajutorul ei au venit și nașa ei, dar și soțul, atunci când a avut timp, potrivit Spynews.

Andra Voloș a dezvăluit că a fost foarte emoționată atât la botezul fiicei sale, cât și la cununia civilă.

„Încă am emoții. Frumos, foarte frumos (n.r. la botez). Am plâns în biserică, deși nașa a plâns mult mai mult decât mine. A crezut că e mai tare și uite că i-am descoperit sentimentele intense și ne-am abținut și la cununie și la botez. A fost foarte cuminte (n.r. fiica ei). Mă așteptam, ea de fire e cuminte, ascultătoare, nu am avut probleme cu ea. S-a uitat la toate pozele, ea s-a născut pentru a poza”, a declarat Andra Volos tot pentru sursa citată.

