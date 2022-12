Suma ireală pe care o primește Florin Piersic de la stat după 66 de ani de muncă. Ce pensie încasează lunar actorul

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori. Deși reușește să-i țină pe oameni aproape de micile ecrane și nu numai, actorul primește o pensie extrem de mică, după o carieră de mai bine de 66 de ani în lumea filmului.

Ce pensie încasează lunar actorul Florin Piersic

Spynews scrie că marele artist încasează lunar 2.000 de lei din partea statului român. Pe lângă, lui Florin Piersic îi mai ajung în cont 2.700 de lei, care reprezintă indemnizația din partea Uniunii Teatrale din România.

Nu sunt singurii bani pe care îi câștigă Florin Piersic. Recent, el și-a lansat romanul și a bifat un câștig financiar mare chiar din prima zi.

Conform Cancan, actorul a vândut 2.000 de exemplare și a reușit să atingă pragul de 20.000 de euro. 50 de lei costă cartea lui Florin Piersic, care se numește ”Viața este o poveste…”.

„Am strâns toate întâmplările în bucățele mici. Am fost într-un loc, am scris o întâmplare ca să n-o uit. De fapt nu uit nimic, dar le-am scris. Și, într-o bună zi, primind atâtea cărți cadou de la unul, de la altul, toți îmi trimiteau cărți. Pe unii îi cunoșteam, de unii n-am auzit în viața mea.

La un moment dat am zis «mă, toată lumea scrie, toți îmi trimit cărți», am atâtea cărți că dacă aș mai avea încă două vieți ar trebui să pot să le citesc. Așa le mai răsfoiesc și am zis într-o zi, la îndemnul unei foarte bune cunoștințe ale mele, ce ar fi să scriu și eu, să pun în hârtie ceea ce am trăit eu?!”, a declarat marele actor la evenimentul de lansare, potrivit sursei citate anterior.

