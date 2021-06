Sylvester Stallone e mai în formă ca oricând. Cum se antrenează actorul la 74 de ani

Sylvester Stallone, în vârstă de 74 de ani, pare că refuză să îmbătrânească și încearcă în fiecare zi să se mențină în formă, având un corp intens lucrat la sală. Deși a ajuns la o vârstă înaintată, actorul nu se dezice de la antranamentele sale zilnice.

Ce antrenament face Sylvester Stallone la 74 ani

Cu toții ni-l vom aminti pe marele actor drept Rocky Balboa, acela fiind rolul care i-a încununat întreaga carieră. Personajul care a luat naștere în 1970 pare că încă îl bântuie pe Sylvester, care a preluat multe din personalitatea lui Rocky.

Noul video cu antrenamentul său de la sală seamănă foarte mult cu rutina pe care obișnuia să o aibă Rocky în filmul care l-a făcut faimos.

În noul său video, Sylvester Stallone ține în mâini câte două greutăți de 20 kilograme și se ridică cu ele din genunchi, în picioare. Video-ul a fost filmat în timpul antrenamentului său cu antrenorul său personal, Gunnar Peterson.

Actorul nu a menționat dacă acest antrenament extrem este pentru a se pregăti pentru un nou film. Un lucru e cert, și anume faptul că actorul va juca în următorul film Expendables.

Ce obstacole a înfruntat Sylvester Stallone înainte de a deveni celebru

Înainte să lanseze seria de succes Rocky și să încante fani din toată lumea cu roluri din Rambo și The Expendables, Stallone a avut de-a face cu drame pe care mulți nu și le pot imagina.

În ciuda obstacolelor pe care le-a înfruntat, Stallone a reuși să pună bazele uneia dintre cele mai de succes cariere de la Hollywood, ce continuă și azi.

Stallone s-a născut în New York în anul 1946 și, din cauza complicațiilor din timpul nașterii, un nerv din fața lui a fost afectat, condiție ce rezistă și astăzi, dar care l-a ajutat să aibă una dintre cele mai distincte imagini de la Hollywood.

Părinții lui au divorțat când era mic și Stallone nu a excelat la școală, fiind și exmatriculat din mai multe școli.

În tinerețe, Stallone avea probleme financiare atât de mari încât a fost nevoit să apară într-un film pentru adulți și să își vândă câinele îndrăgit pentru a face rost de bani.

”Mi-am vândut cainele bullmastiff, Butkus,” a declarat Stallone pentru ShortList. ”Mi-am legat câinele la un magazin, cu un semn pe care scria 100$. Am primit 50 de dolari de la un tip numit Little Jimmy.”

”Când am vândut scenariul pentru Rocky, am mers la Little Jimmy și l-am rugat să-mi dea câinele înapoi,” a continuat el. ”Și-a adunat toți copiii „oh, copiii mai iubesc câinele. I-am zis ”l-ai avut doar o săptămână!”