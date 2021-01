Viața dramatică a lui Sylvester Stallone. Ce a fost forțat să facă înainte să fie faimos și ce probleme a înfruntat în tinerețe

În tinerețe, Stallone avea probleme financiare atât de mari încât a fost nevoit să apară într-un film pentru adulți și să își vândă câinele îndrăgit pentru a face rost de bani.

”Mi-am vândut cainele bullmastiff, Butkus,” a declarat Stallone pentru ShortList. ”Mi-am legat câinele la un magazin, cu un semn pe care scria 100$. Am primit 50 de dolari de la un tip numit Little Jimmy.”

”Când am vândut scenariul pentru Rocky, am mers la Little Jimmy și l-am rugat să-mi dea câinele înapoi,” a continuat el. ”Și-a adunat toți copiii „oh, copiii mai iubesc câinele. I-am zis ”l-ai avut doar o săptămână!”

”A vrut să se bată cu mine și a spus ca vrea să mă omoare,” a continuat Stallone. ”M-am oferit să plătesc dublu. După 3.000 de dolari și câteva amenințări cu moartea mai târziu…”

Cum a ajuns faimos Sylvester Stallone

În ciuda greutăților pe care le-a înfruntat de-a lungul timpului, Stallone a reușit să își facă un renume la Hollywood.

El a scris scenariul pentru Rocky și a creat personajul Rocky Balboa atunci când avea dificultăți financiare. Studioul nu a susținut filmul și a oferit un buget mic, motiv pentru care întreaga peliculă, ce azi e considerată un clasic al filmelor sportive, a fost filmată în 28 de zile.

Rocky i-a adus mai multe nominalizări la Oscar lui Sylvester Stallone și a reușit să îi lanseze cariera, în ciuda greutăților pe care actorul renumit le-a avut de înfruntat în tinerețe.