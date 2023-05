Tina Turner era pregătită să moară. Artista a vorbit cu Cher și Oprah și a făcut mărturii copleșitoare

Moartea Tinei Turner a îndoliat o lume întreagă. Vestea tristă a fost dată pe 24 mai 2023, pe contul ei de socializare. Regina rock 'n' roll a murit la 83 de ani în locuința ei din Elveția, după o lungă luptă cu boala. În urmă cu câteva luni, ea chiar și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre bolile cu care a fost diagnosticată.

Ce spune Cher despre ultimele întâlniri cu Tina Turner. Artista i-a oferit chiar și un cadou de „despărțire”

Bătrână și fără vlaga de a mai lupta pentru propria sa viață, Tina Turner le-ar fi spus bunelor sale prietene, Cher și Oprah că nu mai vrea să trăiască și este pregătită să înfrunte moartea.

„S-a luptat cu această boală atât de mult timp și a fost atât de puternică, așa cum crezi că ar fi trebuit să fie. Dar știu că spre final, mi-a spus odată, mi-a spus: 'Sunt foarte pregătită'. Pur și simplu nu mai vreau să suport asta”, a declarat joi Cher, în vârstă de 77 de ani, când a intrat în emisiunea „The Beat with Ari Melber" de la MSNBC, potrivit Page Six.

Artista a spus că și-a dat seama cât de gravă este starea prietenei sale, Tina, așa că în ultimii ani a prețuit timpul pe care l-au petrecut împreună.

Tina Turner a trăit un calvar alături de primul ei soț. Cum a reușit să fugă de Ike Turner și să cunoască succesul, după divorț

„Am început să merg să o vizitez pentru că m-am gândit: "Trebuie să dedic acest timp prieteniei noastre, ca să știe că nu am uitat-o". Așa că, cu toții am mers pe rând și am petrecut timp cu ea și asta a făcut-o fericită”, și-a amintit cântăreața.

Cher a adăugat că Tina Turner i-a oferit un cadou de despărțire în timpul ultimei lor vizite împreună. "Mi-a dat o pereche de pantofi ultima dată când am văzut-o", a dezvăluit ea. "Ce fel de pantofi? Pantofi Tina Turner!"

Oprah Winfrey, despre ultima întâlnire cu Tina Turner: „Atunci mă așteptam”

Oprah Winfrey a spus în cadrul unui interviu că artista și-a exprimat și față de ea aceleași sentimente pe care și le-a exprimat și față de Cher.

„Eram, cu siguranță, conștientă de faptul că era bolnavă, dar o văzusem în 2019 și mersesem să o vizitez la spital, iar ea îmi spusese atunci că era pregătită să plece, adică gata să părăsească planeta", a declarat fosta prezentatoare de talk-show în emisiunea "CBS Mornings" de joi.

Cu toate că a fost uimită să audă aceste cuvinte de la ea, Oprah a declarat că se aștepta ca aceea să fie ultima oară când o va mai vedea pe Tina Turner.

„Mă așteptam atunci ca aceea să fie ultima dată când o voi vedea”, a mai declarat Oprah.

Tina Turner a murit după ce s-a luptat cu o "boală îndelungată", a anunțat miercuri familia ei. O zi mai târziu, reprezentantul ei a dezvăluit că legendara muziciană a murit din cauze naturale.

Cântăreața Cher a dezvăluit că la un moment dat când a fost în casa artistei din Elveția a văzut un aparat de dializă, ceea ce însemna că boala sa era în stare avansată.

Care au fost ultimele cuvinte și ultima dorință ale Tinei Turner. A dezvăluit cum ar fi vrut să rămână în memoria oamenilor

Tina Turner a vorbit pe larg despre boala cu care se confruntă, pe 9 martie, de ziua internațională a rinichiului. Ea a dezvăluit la acea vreme că și-a neglijat multă vreme starea de sănătate.

Tensiuni și eliminări neașteptate la Chefi la cuțite | Sezonul 11 ▶ Episoadele noi sunt în AntenaPLAY