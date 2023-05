Tina Turner a trăit un calvar alături de primul ei soț. Cum a reușit să fugă de Ike Turner și să cunoască succesul, după divorț

Tina Turner, una dintre cele mai de succes artiste din toate timpurile, s-a stins din viață miercuri, 24 mai 2023, la vârsta de 83 de ani, în locuința ei din Elveția. Povestea ei de viață, dar mai ales cea de dragoste, bate orice film.

Citește și: Laura Stoica i-a scris un mesaj prietenei sale înainte să își piardă viața. Cum și-a prevestit moartea

Tina, născută Anna Mae Bullock, din Brownsville, Tennessee, și-a început cariera în 1950. Încă urma liceul în Illinois când l-a întâlnit pe viitorul soț, pe Ike Turner, la un club de noapte din New York și a început să cânte pentru trupa sa - The Kings of Rhythm - care nu după mult timp a devenit Ike și Tina Turner Revue, scrie Hellomagazine.com.

Ike Turner, fostul solist al Kings of Rhythm, este considerat ca întemeind unul dintre primele grupuri care au introdus rock and roll-ul în lume cu piesa lor „Rocket 88”.

Tina nu a fost deosebit de atrasă de Ike din punct de vedere romantic și, de fapt, l-a găsit neatractiv, dar ea a recunoscut ulterior că a fost atrasă de vocea lui. S-a trezit să cânte versiunea melodiei „You Know I Love You” de la BB King, iar chimia lor muzicală s-a transformat dintr-o dată.

Odată ce au devenit o echipă, pe plan muzical, au lansat primul lor hit R&B în 1960, cu „A Fool in Love”, ajungând pe locul 2. Cuplul devenise, de asemenea, unul controversat, mai ales că artista avea un copil dintr-o relație anterioară cu colegul său de trupă, Raymond Hill, potrivit Biography.com.

Ea și Ike aveau să aibă și copilul lor și s-ar fi căsătorit în 1962 la Tijuana, Mexic. Tina a devenit mamă și pentru ceilalți doi fii pe care îi avea Ike, Michael și Ike Turner Jr.

„Relația mea cu Ike a fost condamnată în ziua în care și-a dat seama că voi fi generatorul lui de bani”, a scris ea în cartea sa de memorii, publicată în 2018, unde și-a amintit că Ike a forțat-o să-și schimbe numele de familie împotriva voinței ei.

Citește și: Ce a pățit Gina Pistol, cu trei zile înainte de nuntă. Prezentatoarea TV „s-a plâns” fanilor: „Trebuie să vorbesc cu terapeuta”

Chinurile prin care trece cântăreața, alături de Ike Turner, iau sfârșit

Fiul pe care Tina îl avusese cu Raymond Hill s-a sinucis în 2018, iar copilul pe care îl avea cu Ike a murit în decembrie 2022 din cauza unor complicații ale cancerului de colon.

Pe măsură ce faima și succesul duoului au început să crească, la fel s-a resimțit și abuzurile pe care le-a suferit Tina din partea primului soț: "În primul rând, a fost abuziv verbal. Apoi, a luat o limbă de pantofi din lemn. Ike știa ce făcea", a scris artista în cartea sa.

Primele memorii au fost lansate la opt ani după ce a divorțat de Ike în 1978, la doi ani după ce și-a lansat albumul revoluționar solo Private Dancer în 1984 - care include și celebra piesă „What’s Love Got to Do with It”.

Tina a scăpat în cele din urmă de Ike în 1976, atunci când, în drum spre un hotel din Dallas, a fugit fără bani și cu hainele pline de sânge, căutând adăpost la un local de peste drum.

Mai târziu, Tina Turner a devenit din ce în ce mai bună, după divorț, câștigând titlul de Regina Rock and Roll-ului, în 1984, atunci când a ales să se îndepărteze de genul R&B și de piesele pe care le avea cu fostul soț.

Citește și: Connect-R se retrage din muzică, după 25 de ani de activitate. Mesajul artistului: „Viața nu e doar turneu, aplauze și bani”

Tina Turner și-a petrecut ultimele decenii alături de dragostea sa adevărată

În cele din urmă, Tina Turner și-a găsit dragostea adevărată alături de directorul muzical Erwin Bach, cu care a împărțit peste 30 de ani, căsătorindu-se în 2013.

S-au cunoscut pe un aeroport din Germania în 1985. A fost o dragoste remarcabil diferită de cea pe care a avut-o cu Ike, dacă se poate numi dragoste, iar el a mers atât de departe încât i-a donat un rinichi atunci când artista s-a îmbolnăvit. Ea a fost „copleșită de bunătatea sa”, potrivit memoriilor sale.

Soțul ei Erwin încă trăiește, precum și cei doi fii ai lui Ike din fosta sa relație, în timp ce cântărețul s-a stins din viață în 2007.

Tina Turner, o carieră impresionantă în lumea muzicii

Ea și-a lansat albumul solo de debut, Private Dancer, în 1984. Acesta a vândut peste 20 de milioane de copii în întreaga lume și a câștigat trei premii Grammy, notează BBC.

What's Love Got To Do With It a câștigat recordul anului, dar și tiltul de cea mai bună performanță feminină. Better Be Good To Me a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare vocală rock feminină.

În timpul carierei sale, Turner a câștigat în total opt premii Grammy, inclusiv premiul pentru întreaga carieră în 2018.

Cariera sa a durat cinci decenii. După un turneu de rămas bun în 2000, ea s-a reîntors în 2009, la vârsta de 69 de ani, pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare în muzică.

Tensiuni și eliminări neașteptate la Chefi la cuțite | Sezonul 11 ▶ Episoadele noi sunt în AntenaPLAY