Ținuta cu care Andreea Bănică a răzvrătit internauții. Toți au crezut că a apărut topless pe scenă, în fața tuturor

Un videoclip cu Andreea Bănică în timpul unui concert a stârnit reacții aprinse în mediul online. Iluzia optică a făcut să pară că a intrat topless pe scenă. Ce a urmat când s-a întors cu fața spre public

Numele Andreei Bănică este acum pe buzele tuturor după ce un videoclip cu ea s-a viralizat în mediul online. Aflată la un concert, artista pare că a ales o bustieră care a pus pe jar internauții. Aceasta a cântat și a dansat în fața tuturor celor prezenți care nu și-au mai putut lua ochii de la ea. Un spectator a filmat întregul moment, iar filmulețul a stârni reacții aprinse.

Iluzia optică în care Andreea Bănică pare că a apărut topless pe scenă. Ce a urmat când s-a întors cu fața spre public

Andreea Bănică are 45 de ani și a trecut prin două sarcini, dar continuă să aibă o siluetă de invidiat. Vedeta se poate lăuda că este într-o formă fizică de invidiat și un videoclip recent cu ea i-a făcut pe toți să rămână cu gura căscată.

În imaginile se poate observa că este la un concert. Pentru eveniment, artista a purtat o bustieră nude care lăsa impresoa că a apărut topless pe scenă. Vedeta a cântat, a dansat și a făcut un show total, dar nu se aștepta la ce a urmat.

Un spectator a postat filmulețul pe TikTok, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Este Andreea Banica???? Nu pot sa cred”, a reacționat imediat cineva.

„Bună muzica, și acum îmi joacă ochii”, a glumit alt internaut.

„M-am uitat de 30 de ori... tot nu înțeleg versurile”, a main spus altcineva.

„Eu nu știu ce să scriu, dar îmi caut soțul prin comentarii”, a mai fost una dintre remarci.

În urma criticilor primite, Andreea Bănică a ținut și ea să transmită câteva cuvinte pe Instagram.

„Rare sunt momentele cand prind o poza frumoasa in drumurile mele. Acu’, am prins vreo 5-6 pentru ca…soarele, lumina, pentru ca fotograful, s-au aliniat planetele si imi plac toate . Nu va ascund faptul ca eram in Sighetul Marmatiei dupa doar 2 h de somn in 2 zile!!”, a scris cântărața în descrierea imaginilor în care purta aceeași bustieră nude.

Cine a convins-o pe Andreea Bănică să pozeze în Playboy, de fapt. Regretă sau nu decizia?

Andreea Bănică a declarat că soțul și tatăl ei au fost cei care „au complotat” și au convins-o să accepte propunerea făcută de celebra revistă pentru adulți, potrivit Viva. Cântăreața nu doar că a câștigat mulți bani de pe urma apariției incendiare, ci și un capital de popularitate.

Însă, blondina a recunoscut că cei care au convins-o să pozeze în revista pentru adulți au fost chiar tatăl și soțul ei, Lucian Mitrea.

„Cred că tatăl meu a avut mare încredere în Lucian. Am simțit că mă dăruiește lui, pentru că ei chiar complotau. Se înțelegeau foarte bine, din multe puncte de vedere. După ce relația noastră a devenit oficială, când și-a dat seama că noi chiar avem o relație serioasă și ne iubim, ei au fost cei care au complotat ca eu să pozez în renumita revistă pentru bărbați. Țin minte că tatăl meu mi-a spus că dacă vreodată mi se face o astfel de ofertă, să nu spun nu, deoarece este o artă, o artă a frumuseții, iar femeia trebuie iubită așa cum este ea, naturală. Ei complotau foarte mult, vorbeau despre ce e bine și ce e rău.” a mărturisit Andreea în cadrul unei emisiuni televizate, citată de Viva.

Extrem de pudică, Andreea Bănică a ezitat mult până să accepte, însă argumentele celor doi bărbați importanți din viața ei au înduplecat-o în cele din urmă. Iar acea apariție i-a impulsionat cariera, precum ea recunoaște.

„Am acceptat datorită lor, datorită celor doi bărbați din viața mea. Lucian a început să-mi explice toate beneficiile apariției și ca să pot fi cunoscută și iubită de public, trebuia să apar în această revistă. A doua oară l-au sunat pe Lucian, și Lucian l-a sunat pe tatăl meu. Ei doi au vorbit, mi-a spus cum va fi, că voi poza doar topless, și mi-a spus că la ședința foto va fi doar el și fotograful. Uite, Nea Ion nu are nimic împotrivă, el își dorește treaba asta. Într-adevăr, acea apariție în revistă a fost un plus foarte mare. La toate evenimentele, veneau oamenii cu revista.”, a mai adăugat Andreea Bănică, potrivit sursei citate mai sus.