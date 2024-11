TJ Miles a fost dat afară din secția de votare. Cum s-a ajuns la un scandal de proporții

TJ Miles nu a fost lăsat să voteze înainte ca oamenii legii și Autoritatea Electorală Permanentă să intervină. Iată care este motivul și ce a explicat revoltat în online!

TJ Miles a vorbit în mediul online despre experiența total neplăcută pe care a avut-o atunci când și-a dorit să își exercite dreptul la vot în primul tur al Alegerilor Prezidențiale 2024.

Deși nu se aștepta la o astfel de problemă, vedeta a fost scoasă afară din secția de votare înainte de a apuca să voteze.

Iată ce s-a întâmplat și de ce nu a fost lăsat TJ Miles să voteze fără intervenția oamenilor legii!

TJ Miles a fost dat afară din secția de votare

TJ Miles a ieșit la vot, însă nu se aștepta ca totul să se transforme într-un scandal de proporții din cauza faptului că nu deține un buletin românesc.

Influencerul nu a fost lăsat să își exercite dreptul de a vota, iar mai mult decât atât, președintele secției de votare l-a dat afară din secție într-un timp extrem de scurt.

Iată ce a transmis TJ Miles în mediul online:

„Am votat la primărie. Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez. Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă. Am sunat polițiștii și eu au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota”.

„Eu am pașaport românesc, dar nu am buletin românesc. Eu sunt român prin naștere și am CNP. Când conduc pe stradă, eu nu am buletin sau permis românesc. Le am pe cele canadiane, iar permisul îl am internațional. Eu când mă prezint oriunde în țara asta mă prezint cu pașaportul. În trecut am mai votat cu pașaportul, dar acum nu m-au lăsat” a continuat acesta.

„Am sunat la Autoritatea Electorală și doamna de acolo mi-a spus că o las câteva minute, apoi m-a sunat. A fost foarte profi și mi-a zis că să merg înapoi în secție cu telefonul și să îl dau pe președintele secției. Același om care m-a dat afară și care se umflase orezul în el, acum s-a desumflat. Doamna de la Autoritatea Electorală i-a spus că eu am voie să votez. S-a uitat el panicat, dacă nu știi, află. Eu mă întorc și știu ce am de făcut. Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”, a mai declarat TJ Miles.

