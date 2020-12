Tom Cruise, reacții furioase la filmările pentru „Mission: Impossible 7”! „Dacă mai văd asta ați plecat!”

Îndrăgitul actor american și-a petrecut vacanța de Crăciun în Statele Unite ale Americii și apoi a revenit în Marea Britanie, la studiourile Longcross Film, acolo unde se filmează „Mission: Impossible 7”.

Pentru cei care nu știu, Longcross se află la aproximativ 40 de kilometri de centrul Londrei. Studiourile au fost construite pe locul în care s-a aflat în trecut o bază militară britanică unde erau testate vehicule și unde exista o unitate de cercetare în domeniul apărării. Practic, aici erau inventate noi dispozitive de apărare pentru armata britanică.

Tom Cruise lucrează la filmul „Mission: Impossible 7”

La studiourile de filmare Longcross Film s-au realizat producții celebre precum „Clash of the Titans”, „Skyfall”, „Fast & Furious 6”, „Thor: The Dark World”, „Guardians of the Galaxy”, „Star Wars: The Last Jedi”, „Aladdin”, „Murder on the Orient Express” și multe altele.