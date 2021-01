Toți o știu pe Diana, Prințesa Inimilor, dar puțini i-au văzut nepoatele superbe. Cum arată Amelia și Eliza Spencer la 28 de ani

Citește și: Finul Prințesei Diana s-a căsătorit cu o femeie superbă. Cum au arătat Prințul Philippos al Greciei și mireasa lui în ziua nunții

”Am cunoscut-o drept mătușa noastră,” a declarat Eliza pentru Tatler, scrie The Sun. ”Din moment ce am crescut în Africa de Sud, nu prea știam cât de semnificativă era în lume, cel puțin nu până am crescut.”

Ea a descris-o pe Diana drept ”extrem de caldă, iubitoare, cu instincte materne”: !Întotdeauna depunea eforturi să aibă o legătură cu noi când eram copii și avea un talent să citească inimile copiilor.”

Gemenele au recunoscut și să Diana a intervenit o dată când un fotograf le urmărea, în Cape Town.