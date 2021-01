Tragedie în distribuția serialului Beverly Hills. Actorul american John Reilly a murit

Actorul american John Reilly a murit la vârsta de 84 de ani. Fiica sa, Caitlin Reilly, a confirmat trista veste printr-o postare pe contul său oficial de Instagram. Cauza decesului nu este cunoscută publicului larg.

John Reilly din ''Beverly Hills, 90210'' a murit la 84 de ani

S-a stins un idol al unei generații întregi. John Reilly, coleg de breaslă cu Luke Perry, a murit la vârsta de 84 de ani. Actorul a apărut într-un singur episod din ''Beverly Hills, 90210'', serialul care a făcut furori în anii '90.

John Reilly și-a început cariera în anii '70. Actorul și-a făcut debutul în industria filmului, în producții precum: "The Mary Tyler Moore Show", "Wonder Woman" și "How the West Was Won". Începând cu anul 1984, el a obținut un rol în cadrul serialului ''General Hospital''. Fanii făceau atunci cunoștință cu personajul Sean Donely, pe care John Reilly l-a interpretat într-un mod de excepție.