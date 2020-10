Ce s-a întâmplat cu averea lui Luke Perry, după moartea actorului din Beverly Hills 90210

Regretatul Luke Perry a lăsat moștenire averea sa celor doi copii ai săi. Jack Perry și Sophie Perry nu se lasă conduși de vanitate și vor împărți banii în mod egal. Luke Perry a strâns o avere totală de 10 milioane de dolari de-a lungul carierei, potrivit forbes. Printre bunurile de preț, cei doi își vor revendica o casă din San Francisco, în valoare de aproape două milioane de dolari.

Jack sau pe numele după care este cunoscut în wrestling ''Jungle Boy'' are 23 de ani, iar Sophie are 20. Cei doi au primit casa după ce a fost transferată dintr-un trust, conform documentelor legale obținute de The Blast. În prezent nu există înregistrări care să indice că locuința poate fi vândută.

Luke Perry a murit pe 4 martie 2019, la doar 52 de ani, în urma unui accident vascular cerebral masiv. Îndrăgitul actor a fost cunoscut mai ales pentru rolul său din „Beverly Hills, 90210”, unde l-a intererpretat pe Dylan McKay. De atunci, a devenit un idol al tuturor femeilor.