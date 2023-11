Viorel Lis, uimit că Oana Lis nu l-a părăsit: „Nu m-a lăsat, cu toate că la ora actuală nu am câștiguri mari”. Ce a declarat

Viorel Lis, în vârstă de 79 de ani, are mari probleme de sănătate de o bună perioadă de timp. Cu toate acestea, Oana Lis i-a rămas alături, ea fiind cea care îl îngrijește zi de zi, deși a recunoscut, în repetate rânduri, că nu îi este ușor. Iată ce mesaj emoționant a transmis despre soția sa!

Nimeni nu dădea vreo șansă mariajului dintre Oana și Viorel Lis, cele mai multe zvonuri făcând referire la faptul că ea stă cu el doar pentru bani. Cu toate acestea, timpul a trecut, iar ei sunt tot împreună, chiar dacă fostul edil al Capitalei se confruntă cu serioase probleme de sănătate în ultima perioadă.

Citește și: Viorel Lis a ajuns în scaun cu rotile! Imaginea de pomină cu Oana Lis în timp ce stă în brațele acestuia: „Mereu împreună”

Viorel Lis recunoaște că el nu ar fi putut rămâne lângă soția lui dacă era bolnavă: „O stimez foarte mult”

Viorel Lis se declară impresionat că soția lui a rămas lângă el, cu toate că are probleme de sănătate și nu se mai bucură de aceleași câștiguri financiare. La rândul său, fostul primar al Capitalei recunoaște că nu crede că ar fi putut să rămână lângă o soție bolnavă.

„Nu mă așteptam să rămână cu mine. Eu nu știu dacă aș fi putut să rămân dacă aș fi avut o soție bolnavă. Pentru mine, e o surpriză plăcută și se vede că e un om de caracter. Nu m-a lăsat la greu, cu toate că la ora actuală nu am câștiguri mari, afaceri. Avem o atragere reciprocă, o stimez foarte mult și pot să spun că o iubesc foarte mult. Niciodată nu am obligat-o să stea cu mine, am lăsat-o să gândească ea singură, să hotărască. Acum, e singura mea iubire. Nu aș putea să trăiesc fără Oana.”, a mărturisit Viorel Lis în cadrul unei emisiuni online, citat de Viva și Libertatea.

Care a fost cel mai greu moment pentru Viorel Lis: „Eram sigur că nu mai văd locul acesta”

Întrebat care a fost cel mai greu moment din viața lui, Viorel Lis a dezvăluit că atunci când a făcut infarct și a fost scos cu targa din casă. El a crezut că nu se va mai întoarce vreodată la Oana.

„Da, când am avut infarct atunci, a fost cel mai rău. M-a luat pe targă și când ieșeam de aici (n. red din apartament), eram sigur că nu mai văd locul acesta, că nu o mai văd pe Oana și mi-au dat lacrimile. Zic: Asta e ultima. Și am scăpat, totuși. Mi-au pus niște capace pe acolo (n. red. râde). Momentan îmi place să și trăiesc, cu toate că sunt probleme, adică mari de tot. Dacă eu nu pot să mai merg, să ies în oraș, o trimit pe Oana singură, și la o petrecere, o oblig să se ducă, pentru că eu nu mai pot. Nu mi se întâmplă ceva grav cât lipsește ea de acasă, pentru că bolile mele nu sunt d-astea… să-ți dai duhul. Picioarele sunt problema.”, a mai dezvăluit Viorel Lis, citat de sursele menționate mai sus.

Cum s-au cunoscut Oana și Viorel Lis: „Parcă a fost ieri”

Oana și Viorel Lis s-au cunoscut în urmă cu 25 de ani, pe vremea când ea era angajată la Primăria Capitalei, iar el era primar. Cu toate că a fost judecată pentru diferența de vârstă dintre ei, ea având pe atunci 18 ani, iar el 35, Oana Lis i-a rămas mereu alături, potrivit Viva.

„Parcă a fost ieri. Nu știu sincer... Dacă vreodată aș rămâne singură... Nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (…) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (…) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste.”, a spus Oana Lis, în urmă cu ceva timp, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Oana Lis a dezvăluit care e secretul căsniciei fără divorț dintre ea și Viorel Lis. Cum sărbătoresc soții Ziua Îndrăgostiților