Tudor Ionescu a slăbit enorm. Cum a reușit artistul de la Fly Project să dea jos zeci de kilograme

Tudor Ionescu a făcut într-adevăr să facă o schimbare radicală în înfățișarea lui. Artistul de la Fly Project a ajuns de la 104 kilograme la 64 de kilograme, la o înălțime de 1,74 metri. Niciodată, a spus el la "Neatza cu Răzvan și Dani", nu a fost atât de slab.

Fanii de pe Instagram i-au lăsat comentarii lui Tudor Ionescu la fotografiile cu el: „Unde sunt fălcuțele de altădată?”, a spus în glumă unul dintre urmăritori, iar Tudor Ionescu i-a răspuns: „Spre norocul meu, nu sunt căzute, sunt doar dispărute”. Alte comentarii sună așa: „Nu mai slăbi, deci nu mai slăbi”, „Nu era mai bine înainte, dar prea ai slăbit. Ești frumos și mai pufăcios”, i-au scris fanii din online.

Cum a reușit Tudor Ionescu să slăbească 40 de kilograme

Tudor Ionescu a spus că a început acest proces de slăbire acum patru ani, atât că a avut perioade de stagnare. Și-a dorit, inițial, să ajungă la 70 de kilograme, dar a dat jos mai mult decât era în plan.

„Acum nu îmi mai e poftă de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva. Nu mănânc carne din mai multe motive. Am încercat, de fapt, ce am văzut la alții. Nu mă mai balonez, nu mă mai doare nimic. (...) Și am încercat o săptămână și de un an de zile mi-a priit, cred că mi-a priit", a povestit artistul la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Problema e că dacă eu toată viața am mâncat carne, în mare parte... E foarte greu și sunt cel mai mare gurmand. (...) Sunt un pofticios. Am mai mâncat niște pită cu unsoare și cu ceapă, de curând. Untura de porc este bună și îți spun și de ce, are vitamina D”, a spus Tudor Ionescu la Neatza cu Răzvan și Dani.

Tudor de la Fly Project a vorbit totodată și despre noutățile din trupă. Formația abia a lansat piesa "Millerba" și se pregătește de concerte. Totodată, Tudor Ionescu a explicat la ”Neatza cu Răzvan şi Dani” că din trupă nu mai face parte Dan, dar despărțirea a fost una amicală.

Tudor și Ana Ionescu, unul dintre cele mai frumoase cupluri din România

Tudor și Ana Ionescu, fostă prezentatoare a Antenei 1, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, se iubesc la nebunie şi spun că nu pot trăi unul fără celălalt. Sunt împreună de 16 ani și au o fetiţă superbă, Ilinca, în vârstă de trei ani.

