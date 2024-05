Uddi, tată pentru a doua oară! Partenera lui de viață a născut o fetiță. Ce nume inedit au ales pentru fiica lor

Partenera de viață a lui Uddi a născut o fetiță. Acum, cântărețul în vârstă de 36 de ani este tată și de fată și de băiat. Iată ce nume au ales pentru noul membru al familiei!

Uddi nu își mai încape în piele de fericire. Cântărețul, pe numele său Dragoș Udilă, a devenit tată pentru a doua oară, iar anunțul a fost făcut în cadrul matinalului Neatza cu Răzvan și Dani. Uddi și iubita sa mai au împreună un băiețel de trei ani, pe nume Solomon, după care cântărețul este topit.

Uddi a devenit tată pentru a doua oară

La finalul lunii ianuarie, Uddi și partenera lui de viață anunțau că urmează să devină părinți pentru a doua oară. De curând, cântărețul și-a putut strânge fiica în brațe, asta pentru că iubita lui a născut.

Invitat în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Uddi a dezvăluit că fetița lor poartă numele Sara.

„Am devenit de câteva zile (n.r. tată), slava Domnului, numărul doi, e fetiță. Solomon și Sara (...) Doamne ajută la toată lumea.”, a declarat Uddi la Neatza cu Răzvan și Dani.

Uddi și iubita lui au devenit părinți pentru prima dată la începutul anului 2021, iar pentru fiul lor și-au dorit un nume inedit, așa că l-au numit Solomon. Cântărețul povestea, la acel moment, că a învățat o mulțime de lucruri din pildele lui Solomon, de aceea și-a dorit să îi pună acest nume.

„E frica de bebe la tătici, pentru că e prea mic. E atât de mic, încât zici că are butoane. Eu sunt puțin mai sensibil, dar e extraordinar. Sunt tată de băiat. Am ales ca nume Solomon, pentru că am vrut să-i dau <<un șut în fund>>, să înțeleagă în ce lume trăim, să pună mâna să studieze puțin, să vadă cine este și de unde este (...) Mi-au plăcut mult din Vechiul Testament pildele lui Solomon. M-au ajutat și pe mine, m-am regăsit, m-au ajutat să evoluez, ca persoană, ca artist. M-au marcat.”, povestea Uddi, în cadrul unei emisiuni TV, citat de Spynews.

Ce a spus Uddi despre rolul de tătic: „Mă simt împlinit”

Uddi recunoaște că s-a văzut dintotdeauna în postura de tătic și că îl prinde de minune acest rol.

„Dintotdeauna m-am văzut tătic. Ce e mai frumos decât să fii părinte? Eu mi-am dorit foarte mult, am fost pregătit, nu mi-a fost teamă. Nu am ținut totul secret, dar eu, fiind artist de foarte mulți ani, am încercat să-mi țin viața personală departe de ochii curioșilor, pentru că așa mi se pare corect. Eu sunt artist și am ce să vând. De ce să-mi vând intimitatea sau chestii ultra-personale? Mă simt împlinit de când sunt tătic. Acum aștept să pot să muncesc cu adevărat ca să pot să-i ofer tot ce e de oferit. În primul rând, financiar, pentru că astea sunt vremurile și apoi tot ce altceva mai are nevoie.” declara Uddi, în trecut, pentru Cancan, citat de Revista Viva.

Cântărețul mai spunea că visează la o familie numeroasă.

„Îmi doresc mulți copii, pentru că eu cred că sunt un om pe cale de dispariție. Nu o să mai întâlnești nici oameni și nici artiști ca mine, de-asta spun că sunt pe cale de dispariție. Nu există modestie, dar cultul personalității este dezvoltat uneori prea mult și prea prost, așa că trebuie să ai curaj să fii diferit. E vorba de atitudine și de ceea ce ai de oferit. Cred că cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru un copil este să îi dai viață, iar după asta… să îi oferi un frate sau o soră.”, a mărturisit Uddi pentru Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.