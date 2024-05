Jean Gavril a devenit tată pentru a doua oară. Primele imagini cu fiul artistului și al Biancăi: „Bun venit în familia noastră!”

Soția lui Jean Gavril a născut un băiețel. Acum, artistul este tată și de fată și de băiat. Fostul concurent America Express și Te cunosc de undeva! a publicat un videoclip cu toată familia.

Jean Gavril este tatăl unei fetițe pe nume Eva Maria și al unui băiețel pe nume Pavel Ioan. Artistul a publicat un videoclip ralizat la maulul mării, unde apare alături de soție și de cei doi copii.

Jean Gavril este tată și de fată și de băiat. Videoclipul emoționant cu toată familia

În videoclip Jean Gavril apare ținându-și fiica în brațe. La un moment dat, artistul își cheamă soția care vine cu bebelușul lor:

„Bun venit în familia noastră, Pavel Ioan!”, a scris Jean Gavril în dreptul videoclipului emoționant.

Jean Gavril a anunțat la finalul anului trecut că va deveni tată pentru a doua oară.

„Suntem foarte entuziasmați să ne întoarcem în Paris, împreună, acolo unde povestea noastră a început în urmă cu 11 ani. Suntem și mai entuziasmați că ceea ce atunci păreau doar vise, acum chiar le trăim și încă mai mult decât ne-am fi imaginat. Între timp am devenit și soți, având-o pe Evita am devenit și părinți iar viața noastră urmează să se schimbe din nou, pentru că așteptăm să vină al doilea copil în familia noastră”, a scris artistul pe contul său deInstagram în luna noiembrie a anului 2023.

Povestea de dragoste dintre Jean și Bianca a fost pusă la încercare

Povestea de dragoste dintre Jean și Bianca a fost pusă la încercare când tânăra a plecat la studii în Marea Britanie. Timp de 4 ani au avut parte de o relație la distanță și se vedeau din când în când, iar mulți dintre cunoscuți le-au spus că nu vor rezista. Din fericire, aceștia s-au înțelat pentru că focul dintre Jean și Bianca a rămas aprins în ciuda distanței.

”Ne-am cunoscut când am început liceul, în prima zi de liceu și am fost prieteni până la un punct, când nu a mai fost prietenie și totul a început foarte brusc. Aparent, ne-am cunoscut și mai de demult, când aveam 7-8 ani și am făcut karate împreună”, a povestit soția lui Jean Gavril pe Instagram.

Bianca a absolvit studiile Universității din Manchester în anul 2016. În ziua absolvirii, Bianca Gavrilă a ținut să precizeze pe Instagram că cei 4 ani de studiu au fost dificili, dar frumoși și că familia și iubitul ei, Jean, i-au fost alături.

La 3 ani de la absolvirea Facultății, Bianca a purtat rochia de mireasă, iar în 2021 a născut-o pe micuța Evita.

Acum, fetița lor a primit cel mai frumos cadou: un frățior.