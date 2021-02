Ultima dorință a lui Dustin Diamond înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu trupul actorului din "Salvați de clopoțel"

Citește și: Dustin Diamond a murit la 44 de ani. Actorul din "Salvați de clopoțel" fusese recent diagnosticat cu cancer

Starul din "Saved by the Bell", va fi incinerat ca parte a dorințelor sale finale, a confirmat prietenul său, după ce actorul a decedat luni de cancer pulmonar. Prietenul lui Diamond, Dan Block, a spus că cenușa regretatului actor va fi separată în două urne și împărțită la tatăl său Mark Diamond și prietena sa, cunoscută sub numele de Tash, relatează TMZ.

Un reprezentant ar fi spus că motivul pentru care Dustin Diamond nu vrea să fie îngropat sub o piatră funerară este legat de teama că aceasta ar putea fi defăimată sau profanat mormântul din cauza faptului că este o persoană publică.

Iubita lui Diamond, cunoscută sub numele de Tash, în vârstă de 39 de ani, a declarat în exclusivitate DailyMail.com: „El a fost dragostea vieții mele. Am planificat un viitor împreună și am vorbit adesea despre a avea copii. Am inima franta". Ea a mai mărturisit că va prețui ultima oară când a putut vorbi cu Dustin - cu doar o zi înainte de a muri. „Chiar dacă se străduia să respire și avea dificultăți în a vorbi, a reușit să scoată cuvintele:„ Te iubesc ”, i-am spus că îl iubesc si eu. Dustin a murit la casa prietenului nostru Jules din zona Fort Meyers, Florida”.

Viața controverastă a actorului din "Salvați de clopoțel"