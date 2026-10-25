Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Un angajat al Mirelei Retegan, declarație neașteptată despre ea și Maya la Asia Express: „N-au făcut nimic extraordinar”

Un angajat al Mirelei Retegan, declarație neașteptată despre ea și Maya la Asia Express: „N-au făcut nimic extraordinar”

Alin Dezso, declarație surprinzătoare despre Mirela Retegan și Maya la Asia Express. Ce a vrut să transmită prin mesajul său.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:52 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:54
Ce spune angajatul Mirelei Retegan despre parcursul ei din Asia Express | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alin Dezso, care lucrează de trei ani alături de Mirela Retegan și fiica acesteia, Maya, a publicat pe rețelele sociale un mesaj despre experiența celor două la Asia Express.

Ce spune Alin Dezso despre participarea Mirelei Retegan și a fiicei sale la Asia Express

Într-o postare publicată pe Instagram, Alin Dezso a vorbit despre modul în care Mirela Retegan și Maya s-au comportat în timpul competiției Asia Express: „Eu cred că Maya și Mirela n-au făcut nimic extraordinar în Asia Express”, a scris acesta.

Alin Dezso a precizat că lucrează de trei ani alături de cele două și că le-a recunoscut comportamentul din viața de zi cu zi în fiecare etapă a competiției. Acesta a povestit că s-a amuzat atunci când a auzit-o pe Mirela folosind replici pe care le spune și la birou. De asemenea, a recunoscut reacțiile Mayei din momentele în care lucrează împreună. În opinia sa, cele două nu au încercat să pară altfel în fața camerelor de filmat.

Articolul continuă după reclamă

Ce l-a impresionat cel mai mult la Mirela Retegan și Maya

Alin Dezso a explicat că adevărata performanță a celor două nu a constat într-un comportament spectaculos, ci în faptul că au reușit să rămână autentice. În ciuda oboselii, a orelor lungi de filmare, a timpului petrecut la autostop și a presiunii competiției, Mirela Retegan și Maya și-au păstrat naturalețea.

Pentru Alin Dezso, această experiență a reprezentat o confirmare a relației profesionale construite în ultimii trei ani. Acesta a subliniat că apreciază faptul că Mirela și Maya au rămas aceleași persoane pe care le cunoaște din activitatea de zi cu zi. La finalul postării, Alin Dezso le-a mulțumit celor două pentru că l-au făcut parte din această experiență.

Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro 700 de milioane de euro, cea mai mare lovitură financiară din cariera lui Ion Ţiriac! Cum a fost posibil 700 de milioane de euro, cea mai mare lovitură financiară din cariera lui Ion Ţiriac! Cum a fost posibil
Observatornews.ro HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
SpyNews Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce mănâncă Victoria Beckham de peste 25 de ani pentru a-și menține silueta. Preparatul de la care nu se abate aproape niciodată
Ce mănâncă Victoria Beckham de peste 25 de ani pentru a-și menține silueta. Preparatul de la care nu se abate...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x