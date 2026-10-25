Un angajat al Mirelei Retegan, declarație neașteptată despre ea și Maya la Asia Express: „N-au făcut nimic extraordinar”

Alin Dezso, declarație surprinzătoare despre Mirela Retegan și Maya la Asia Express. Ce a vrut să transmită prin mesajul său.

Alin Dezso, care lucrează de trei ani alături de Mirela Retegan și fiica acesteia, Maya, a publicat pe rețelele sociale un mesaj despre experiența celor două la Asia Express.

Ce spune Alin Dezso despre participarea Mirelei Retegan și a fiicei sale la Asia Express

Într-o postare publicată pe Instagram, Alin Dezso a vorbit despre modul în care Mirela Retegan și Maya s-au comportat în timpul competiției Asia Express: „Eu cred că Maya și Mirela n-au făcut nimic extraordinar în Asia Express”, a scris acesta.

Alin Dezso a precizat că lucrează de trei ani alături de cele două și că le-a recunoscut comportamentul din viața de zi cu zi în fiecare etapă a competiției. Acesta a povestit că s-a amuzat atunci când a auzit-o pe Mirela folosind replici pe care le spune și la birou. De asemenea, a recunoscut reacțiile Mayei din momentele în care lucrează împreună. În opinia sa, cele două nu au încercat să pară altfel în fața camerelor de filmat.

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Ce l-a impresionat cel mai mult la Mirela Retegan și Maya

Alin Dezso a explicat că adevărata performanță a celor două nu a constat într-un comportament spectaculos, ci în faptul că au reușit să rămână autentice. În ciuda oboselii, a orelor lungi de filmare, a timpului petrecut la autostop și a presiunii competiției, Mirela Retegan și Maya și-au păstrat naturalețea.

Pentru Alin Dezso, această experiență a reprezentat o confirmare a relației profesionale construite în ultimii trei ani. Acesta a subliniat că apreciază faptul că Mirela și Maya au rămas aceleași persoane pe care le cunoaște din activitatea de zi cu zi. La finalul postării, Alin Dezso le-a mulțumit celor două pentru că l-au făcut parte din această experiență.