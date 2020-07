Un celebru milionar român, infectat cu noul tip de coronavirus! Bărbatul a povestit tot: "Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut "

„Eu sunt un om sănătos, nu fumez, nu beau, nu am probleme medicale. Nici eu, nici fratele meu. Virusul este o gripă, dar frica te face să crezi că n-o să reușești. Noi am reușit, suntem amândoi negativi, dar nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Acum înțeleg de ce mor oamenii care au alte boli, acum înțeleg de ce este atât de afectat un om cu alte probleme de sănătate. Eu, care nu am alte boli, am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc”, a mai declarat Nick Rădoi, scrie aceeasi sursă.