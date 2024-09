Unde a dus-o Daniel Buzdugan pe fiica sa în vacanță. Surpriza făcută de omul de radio: „E prima oară pentru ea”

Daniel Buzdugan i-a făcut o surpriză fiicei sale, Maria și au plecat împreună într-o vacanță de vis. Iată cum a surprins-o omul de radio pe adolescentă!

Daniel Buzdugan și fiica sa au o relație frumoasă, iar de curând au petrecut un weekend superb împreună, într-un oraș în care adolescenta nu a mai fost până acum. Omul de radio a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu locurile pe care le-au vizitat.

Daniel Buzdugan a plecat în vacanță cu fiica sa

Daniel Buzdugan este tatăl a doi copii și, cu toate că are un program încărcat, este extrem de implicat în creșterea și educația lor. De aceată dată, el a plecat într-o vacanță cu fiica sa, Maria și au ales ca destinație Parisul.

Potrivit postării făcute în mediul online, omul de radio și adolescenta au petrecut momente frumoase împreună și au consolidat relația tată-fiică. Cei doi s-au plimbat pe străzile Parisului și s-au bucurat de priveliști uimitoare. De asemenea, Daniel Buzgudan a afirmat că este pentru prima dată când Maria ajunge în acest loc, motiv pentru care și-a dorit ca experiența să fie memorabilă.

Au făcut numeroase activități împreună, precum plimbări cu bicicleta. Pe rețelele de socializare, Daniel Buzdugan a publicat mai multe imagini din vacanța lor.

„Sub cerul Parisului ( Sous le ciel de Paris ). Am plecat în weekendul ăsta doar eu cu Maria la Paris. Tata & fiica. Pentru Maria e prima oară când vede Orașul Iubirii și al Luminilor. Sper să nu uite că prima oară a fost aici cu tati. Ne-am distrat, ne-am plimbat, am vorbit, am băut cafea, am dansat, ne-am plimbat cu bicicletele, am mers la biserică la Sf. Liturghie, am făcut poze, ne-am simțit minunat… Recomand din toată inima ca tații de fete să treacă neaparat prin expereiența aceasta minunată de a ieși doar ei cu fetițele lor oriunde, oricât, oricând. Chiar și o zi de sâmbătă de dimineață până seara, doar TATA și FETIȚA. Vă îmbrățișez franțuzește, de la Paris. Nu știu dacă există o îmbrățișare franțuzească, doar am inventat eu vorba asta acum pe loc. Au revoir!”, a scris Daniel Buzdugan pe contul personal de Instagram, în dreptul imaginilor în care apare alături de Maria, fiica sa.

Daniel Buzdugan: „Oricât de bogată ar fi familia ta, nu poți avea totul”

Daniel Buzdugan a vorbit la un moment dat despre decizia de a-și scoate copii de la școlile private.

„Tu vrei să îți educi copilul să se îmbrace într-un fel, să fie modest, cu bun simț, în sensul bun și nimerești în școala respectivă unde vin copiii și își dau coate: <<Uite, ăsta nu are adidași ca noi, nu are telefon ca al nostru, are telefon cu butoane>>. Un copil care întotdeauna va fi în competiție cu alt copil pe lucruri materiale, va fi un copil nefericit. Pentru că nu poți să ai totul. Oricât de bogată ar fi familia ta, nu poți avea totul, material.”, a spus printre altele Daniel Buzdugan, citat de ego.ro.