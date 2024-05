Cum și-a câștigat Daniel Buzdugan primii săi banii: „Mama a trebuit să renunțe la serviciu” Ce mărturisiri a făcut

Daniel Buzdugan a dezvăluit într-un interviu cum și-a câștigat el primii bani, dar și primul salariu. Iată ce a mărturisit omul de radio!

Daniel Buzdugan este unul dintre cele mai sonore nume din showbizul românesc. Într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva, omul de radio a oferit mai multe detalii despre viața sa, dar și despre prietenia cu Mihai Morar.

Cum și-a câștigat Daniel Buzdugan primii bani

Daniel Buzdugan a dezvăluit că încă din clasa a IX-a a învățat să fie pe propriile picioare, în sensul că de atunci nu a mai cerut bani părinților. Omul de radio a mărturisit că doar regretatul său tată lucra, căci mama lui a fost nevoită să renunțe la serviciu pentru a se ocupa de el.

Daniel Buzdugan a precizat că primii săi bani au fost câștigați pe vremea în care era doar un adolescent și făcea figurații la Opera din Teatrul Național din Iași. Ani mai târziu, Daniel Buzdugan avea primul job în contabilitate.

„Primii bani i-am câștigat la Operă, la Teatrul Național din Iași, făceam figurație pe scenă, din clasa a IX-a. M-am bucurat tare mult că deja câștigam primii bani, deoarece în familia mea lucra doar tata și mama era casnică, pentru că eu m-am născut cu problemele pe care le-am discutat mai devreme și mama a trebuit să renunțe la serviciu ca să aibă grijă de mine. După naștere, primii ani au fost destul de dificili, fiindcă eram foarte sensibil, cu imunitatea mai scăzută, iar mama trebuia să stea mama cu mine și n-a mai lucrat.

Să lucrezi din clasa a IX-a, să câștigi bani din clasa a IX-a… Cu banii ăia mă îmbrăcam, cu banii ăia puteam să ies cu o fată în oraș, la o prăjitură, la un suc. Din clasa a IX-a, eu n-am mai cerut niciodată bani. După aia, am terminat Liceul Economic 1, Finanțe-Contabilitate, de la Iași, am dat la Filosofie și am picat primul sub linie. Mama mi-a zis: <<Dacă vrei să te faci student, treaba ta, dar un an de zile nu stai acasă, te duci și muncești>>.

M-am dus la bancă, abia se înființase atunci BCR-ul, și am fost primul angajat al BCR-ului de la Iași. Am lucrat un an de zile, nu mi-a plăcut, dar, în timpul ăsta, a trebuit să fac pregătire și pentru facultate. Am dat la Actorie și, un an de zile, am și muncit, am și învățat. Am făcut pregătirea pe banii mei.”, a mărturisit Daniel Buzdugan, într-un interviu pentru Revista Viva.

Cum l-a cunoscut Daniel Buzdugan pe Mihai Morar

Mihai Morar a dezvăluit pentru Revista Viva și cum a început prietenia cu Mihai Morar.

„Ne-am cunoscut la Radio Contact. Eu eram la Iași, la Radio Contact, el era la București și îl admiram, că îl auzeam pe un post de radio național, eu mă auzeam doar la Iași. Apoi, am ajuns la București, am băgat câteva ședințe și, apoi, la Radio 21, unde am început să realizăm dimineți de succes.”, a dezvăluit omul de radio pentru sursa citată.

Întrebat cum a rezistat prietenia cu Mihai Morar, Daniel Buzdugan a dezvăluit care e folozofia lui.

„Probabil că e aceeași chestie ca în relația mea de familie. A fost libertate, nu ne-am asfixiat unul pe celălalt și cred că asta e cheia succesului. Chiar dacă unul avea atitudini diferite, păreri diferite, abordări diferite. Nu au fost certuri, fiecare își juca rolul lui, așa cum simțea. Nu ne-am asfixiat, n-au fost gelozii, n-au fost frustrări.

La un moment dat, eu o terminasem cu Divertis, cu colaborările cu <<În puii mei>>, cu Bendeac, cu <<iComedy>> sau alte programe de umor și rămăsesem fără emisiune pe TV. Mihai avea emisiune pe TV. N-a fost absolut nicio problemă. Ba dimpotrivă, eu mă bucur. Dacă lui Mihai îi merge bine și Mihai este într-o lumină frumoasă, într-o lumină caldă, într-o lumină bună, cu siguranță, acea lumină se revarsă și asupra mea. Asta este filozofia mea. Să admir, chiar dacă colegul, prietenul, vecinul e mai bine decât mine. Binele ăla poate să se reverse și asupra mea sau a celor din jur.”, a mai dezvăluit Daniel Buzdugan pentru Revista Viva.