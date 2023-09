Daniel Buzdugan, decizie radicală pentru copiii săi. De ce a ales să îi retragă de la școlile private: „Nu e normal”

Moderatorul matinalului de la Radio ZU a dezvăluit că a ales să își transfere copiii de la școlile private în învățământul public. Iată de ce nu a mai dorit ca Maria și Luca să învețe într-un astfel de mediu!

Daniel Buzdugan este o persoană destul de discretă în ceea ce privește viața de familie. Cu toate acestea, moderatorul de radio alege să împărtășească, din când în când, detalii personale, precum și imagini cu momentele pe care le petrece alături de soția sa și cei doi copii, Maria, în vârstă de 15 ani și Luca, în vârstă de 13 ani.

Motivul pentru care Daniel Buzdugan a decis să își scoată copiii de la școlile private: „Am vrut să văd”

Unul dintre lucrurile mai puțin știute din viața privată a omului de radio este faptul că a decis să își scoată copiii de la școlile private. Prezent în ediția cu numărul 79 a emisiunii Ego Life, Daniel Buzdugan a vorbit despre dezavantajele învățământului privat.

Potrivit afirmațiilor sale, principalul motiv care a stat în spatele deciziei au fost banii. Mai precis, omul de radio consideră că sumele plătite pentru educarea unui copil într-un astfel de loc sunt nejustificate:

„I-am scos de la școlile private, pentru că am vrut să vadă că se poate face carte și la stat. Am considerat că să arunci atât de mulți bani pentru educație, să ajungi să plătești la o școală cât plătește poate un copil care face Arhitectura la Barcelona… Am considerat că nu e normal să dăm atâția bani…”, a precizat Daniel Buzdugan, citat de ego.ro.

Daniel Buzdugan: „Oricât de bogată ar fi familia ta, nu poți avea totul”

Daniel Buzdugan a mai dat de înțeles că în școlile private există o competiție materială tacită, care poate fi extrem de dăunătoare pentru un copil:

„Tu vrei să îți educi copilul să se îmbrace într-un fel, să fie modest, cu bun simț, în sensul bun și nimerești în școala respectivă unde vin copiii și își dau coate: <<Uite, ăsta nu are adidași ca noi, nu are telefon ca al nostru, are telefon cu butoane>>. Un copil care întotdeauna va fi în competiție cu alt copil pe lucruri materiale, va fi un copil nefericit. Pentru că nu poți să ai totul. Oricât de bogată ar fi familia ta, nu poți avea totul, material.”, a completat Daniel Buzdugan, citat de ego.ro.

