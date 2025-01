Unde au sărbătorit Oana și Vlad Gherman trecerea dintre ani. Ce destinație exotică au ales cei doi actori

Oana și Vlad Gherman au petrecut începutul sărătorilor de iarnă alături de familiile lor, iar apoi au decis să plece într-o vacanță exotică.

După ce au mers în vizită la părinții Oanei și apoi la părinții lui Vlad înainte de Crăciun, cei doi actori au decis ca în acest an să fugă de frig și să își petreacă sărbătorile alături de o gașcă de prieteni în Bangkok.

Oana și Vlad Gherman, într-o vacanță exotică alături de prieteni

Oana și Vlad s-au bucurat din plin de peisajele exotice, de căldură, plajă și timp de calitate petrecut cu prietenii lor, vizitând atracții turistice din Bangkok și relaxându-se pe final de an.

Cei doi actori s-au lăsat furați de peisajele minunate, de piețele aglomerate și au ales să se lase purtați de noi experiențe pe străduțele din Bangkok. Atât Oana, cât și Vlad, au postat numeroase imagini și video-uri din destinațiile supere pe care le-au vizitat.

Ei s-au bucurat alături de gașca lor de prieteni și de o petrecere minunată de revelion chiar pe plajă. În ultimele ore înainte de începerea noului an, Oana Gherman a postat o fotografie superbă alături de soțul ei pe Instagram la care a adăugat o descriere emoționantă.

„La muuuuulți aaaani! Să ne fie cu noroc, iubire, sănătate și câte puțin mai mult din orice ne-am pus pe wishlist pentru 2025.

Așa ne dorim nouă și așa vă dorim și vouă!

Anul ce vine să nu ne facă să suspinăm după cei trecuți, și nici să îi așteptăm cu nerăbdare pe cei viitori, să ne țină “aici și acum”.

La mulți ani nouă și la mulți ani vouă, la mulți ani iubirii, să fie definiția cuvântului “viață” pentru fiecare dintre noi. La mulți aaani!

Cu iubire,

Ghermanii”, a scris Oana.

Cei doi actori au petrecut de Revelion așa cum se cuvine, punând distracția și focul de artificii pe primul loc, în timp ce și-au rostit dorințele pentru noul an.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit Viva.ro.

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.

