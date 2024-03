Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticăpean, duc o viață plină. Jonglează cu viața profesională și cu cea de familie și pare să le iasă de minune. Cu toate acestea, în mediul online se iscă și controverse.

Laura Cosoi este o prezență constantă în online. Pe lângă proiectele la care participă, ea își dedică timpul familiei sale. Nu mai este un secret pentru nimeni că ea și Cosmin Curticăpean trăiesc o poveste de dragoste cu totul deosebită.

Laura postează frecvent pe contul său de Instagram fotografii cu micuțele sale, din viața de zi cu zi, din vacanță sau proiecte speciale.

Este o femeie împlinită atât în plan personal, cât și profesional. Datorită talentului și muncii sale și-a clădit o carieră de succes. Familia sa minunată vine să îi încununeze munca de-o viață.

Val de reacții negative la ultima postare a Laurei Cosoi. Ce i-a nemulțumit pe fani

Recent, Laura a dezvăluit că așteaptă al patrulea copil. Vestea a venit ca o surpriză și un semn divin. Aceasta a împărtășit cu lumea întreagă că este însărcinată după ce mama sa s-a stins din viață.

Astfel că, ultimele luni nu au fost tocmai ușoare pentru artistă și pentru familia sa. De curând, Laura a avut parte de un răgaz, petrecându-și câteva ore doar cu soțul său. Cei doi și-au eliberat programul pentru a ”evada” la un film.

Din cauza programului zilnic deosebit de încărcat, Laura și Cosmin găsesc cu greu timp doar pentru ei. Ea a postat o fotografie în care era împreună cu tatăl copiilor săi, iar la descriere a scris următoarele:

„Aseara i-am dat intalnire acestui frumusel, la cinema. Este singurul loc in care pot sa ma cuibaresc in bratele lui, fara sa ma simt vinovata ca am luat locui vreunei fetite si fara sa fiu intrebata “Mami, ce faci?” 🤪”

Deși postarea a fost făcută cu intenția de a capta un moment romantic în cuplu și de a atrage antenția asupra dinamicii în continuă schimbare într-o familie cu prunci, reacțiile fanilor au fost împărțite.

Mulți i-au încurajat și le-au lăudat familia, prin mesaje precum: „Foarte bine faceți că dați exemplu și celorlalți părinți să își mai facă timp și pentru ei. 👏🔥”, însă au fost și voci care le-au reproșat diferite lucruri, precum faptul că ar avea bone, deși acest lucru nu a fost menționat de vedetă, și și-ar permite astfel de escapade, dar și un număr mai mare de copii.

„Așa este când ai bone, faci și 100 de copii...eu cu 2 nu aveam timp sa mănânc” a comentat unul dintre urmăritori, în timp ce altul a subliniat că: „E bine că aveți cine sta cu cei 3 copii seara și că încăpeți amândoi într-un scaun de cinema.”