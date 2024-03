Odată cu schimbările pe plan profesional, Laura Cosoi a trecut și printr-o transformarea de look. Însărcinată cu cel de-al patrulea copil, frumoasa actriță radiază și nu s-a temut să își arate chipul complet fără machiaj și noua tunsoare care îi încadrează perfect trăsăturile feței.

Însărcinată cu cel de-al patrulea copil, Laura Cosoi radiază de fericire. Frumoasa actriță a trecut recent prin mai multe schimbări pe plan profesional și acum, le-a marcat printr-o transformare completă. Aceasta a trecut printr-o schimbare de look radicală, iar fanii s-au întrecut în complimente, pe rețele sociale atunci când au văzut-o în această nouă ipostază.

Laura Cosoi, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la părul lung cu bucle blonde pentru o tunsoare mai îndrăzneață

Laura Cosoi a renunțat la părul lung cu bucle blonde în favoarea unei tunsori mult mai îndrăznețe. Imediat ce a ieșit de la salon, aceasta a împărtășit cu prietenii ei virtuali noul ei look.

Actrița nu s-a temut să își scurteze destul de mult părut, i-a schimbat culoarea și chiar și-a făcut breton. „Mi-am schimbat nuanța de blond și mi-am făcut și un breton”, le-a dezvăluit aceasta internauților care au compleșit-o cu complimente când au văzut rezultatul final.

„Ce freză ștrengăresca. Îți stă super”, i-a scris cineva, în timp ce alți fani au remarcat că s-a fotografiat complet nemachiată și au lăudat-o pentru frumusețea naturală.

„În sfârșit cineva care se acceptă fără filtre și machiaj excesiv . Felicitări! Ești superbă” / Doamne ce frumoasa esti! Fetelor nu va mai puneti filtre!! Sunteti frumoase asa cum sunteti!!!” / „Ce bine te prinde bretonul”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Laura Cosoi o interpretează pe Letiția în cel de-al doilea sezon al comediei Bravo, tată!

Laura Cosoi s-a alăturat producției românești Bravo, tată!, reînnoită pentru cel de-al doilea sezon, difuzată în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.

Noul sezon ,,Bravo, tată!, comedia ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, este despre familie, despre cum micile probleme casnice, de zi cu zi, stârnesc situații dintre cele mai complicate, cu rezolvări cât mai comice, dar și despre cum reușește un bărbat să fie și tată, și soț, și iubit și, totodată, să-și facă și timp pentru prieteni.

Apreciată de un public larg pentru prestațiile sale în diferite roluri, Laura Cosoi mărturisește:

„Mi am dorit foarte mult să revin în proiectele de televiziune, mi-a fost foarte dor, în special, de aparițiile într-un serial și m-am bucurat atunci când am primit invitația de a participa la castingul pentru Bravo,tată! și că s-au gândit că mă potrivesc în această formulă. Reîntâlnirea cu ai mei colegi de platou a fost una foarte dragă, pentru că, în mare parte, îi știam pe toți, am mai lucrat împreună și sunt toți oameni tare faini. De cele mai multe ori, zilele de filmare sunt încărcate cu mult umor, râdem destul de mult și în afara momentelor de filmare și mă consider foarte norocoasă că pot să-mi exercit meseria”.

Laura Cosoi prezintă Vacanţă de vedetă, la Antena Stars

De asemenea, începând din 24 februarie, îndrăgita actriță este și gazda noii emisiunii „Vacanţă de vedetă”, difuzate în fiecare sâmbătă, pe Antena Stars. Laura Cosoi a dezvăluit că formatul emisiunii i se potrivește mânușă, pentru că ea și soțul ei călătoresc foarte des cu cei mici.

De la destinații exotice, la vacanțe cu autorulota și până la destinații de sailing, săptămânal, telespectatorii sunt invitați într-o călătorie care le va oferi toate informațiile pe care trebuie să le știe, atunci când își plănuiesc o vacanță.

Printre vedetele care i se vor alătura Laurei Cosoi în emisiune se numără: Ileana Badiu, Mihai Petre, Răzvan Simion, Andreea Ibacka, Anca Ţurcaşiu, Adina Halas, Oana Roman sau Anamaria şi Tudor Ionescu.