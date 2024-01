Laura Cosoi se alătură producției de comedie Bravo, tată! Cel de-al doilea sezon revine la Antena 1 începând din luna februarie

Laura Cosoi se alătură producției românești Bravo, tată!, reînnoită pentru cel de-al doilea sezon, ce va fi difuzat începând cu data de 18 februarie, în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.

Noul sezon ,,Bravo, tată!, comedia ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, este despre familie, despre cum micile probleme casnice, de zi cu zi, stârnesc situații dintre cele mai complicate, cu rezolvări cât mai comice, dar și despre cum reușește un bărbat să fie și tată, și soț, și iubit și, totodată, să-și facă și timp pentru prieteni.

Apreciată de un public larg pentru prestațiile sale în diferite roluri, Laura Cosoi mărturisește:

„Mi am dorit foarte mult să revin în proiectele de televiziune, mi-a fost foarte dor, în special, de aparițiile într-un serial și m-am bucurat atunci când am primit invitația de a participa la castingul pentru Bravo,tată! și că s-au gândit că mă potrivesc în această formulă. Reîntâlnirea cu ai mei colegi de platou a fost una foarte dragă, pentru că, în mare parte, îi știam pe toți, am mai lucrat împreună și sunt toți oameni tare faini. De cele mai multe ori, zilele de filmare sunt încărcate cu mult umor, râdem destul de mult și în afara momentelor de filmare și mă consider foarte norocoasă că pot să-mi exercit meseria”.

Despre Letiția, un personaj cu adevărat captivant, actrița declară:

„Sunt fericită că pot juca într-un serial de comedie, mi se pare că mi se potrivește acest gen, iar de data aceasta interpretez un personaj cu care nu m-am mai întâlnit, ca profil, până acum. Este vorba despre Letiția, o femeie captivantă, orientată spre spiritualitate, spre lumea energiilor, care sunt, acum, foarte la modă. Vorbim, așadar, despre un personaj pe care a trebuit să-l analizez și să-l învăț, treptat. Vreau să las publicul să descopere acest personaj și abia aștept să văd cum va fi primită Letiția în sufletul iubitorilor serialului și mă bucur că am această șansă minunată de a face parte din această echipă”.

Cu personaje noi, replici memorabile, provocări care vor ține publicul captiv și intrigi amuzante, acest nou sezon promite să aducă râsul și emoția în casele telespectatorilor, începând din 18 februrarie, în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

