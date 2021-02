Valentina Pelinel a avut parte de cea mai romantică surpriză. Cum a așteptat-o acasă Cristi Borcea

Buchetul a fost așa de mare, încât Cristi Borcea abia s-a zărit în imagine, dovadă că nu se uită la bani atunci când își propune să își răsfețe femeia iubită.

Ca să arate este de fericită, Valentina Pelinel nu a ezitat să îi mulțumească bărbatului din viața ei printr-o frumoasă declarație de dragoste.

''My love! Now and always!'' (Dragostea mea! Acum și pentru totdeauna!), a fost mesajul pe care Valentina Pelinel l-a adăugat în dreptul postării.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în anul 2018, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit.