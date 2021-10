Valentina Pelinel, primele declarații după ce a fost operată de urgență: „Mersul în cârjă e o noutate”

Valentina Pelinel a suferit o accidentare la ski și a rămas cu câteva probleme de sănătate, atunci când aceasta și-a rupt ligamentul. Iată că a mers la doctor pentru o operație de urgență și a declarat că se simte mult mai bine acum, însă a fost nevoită să învețe să meargă în cârje.

Valentina Pelinel, primele declarații după operația suferită la un ligament, după accidentarea de la ski

Valentina Pelinel, săptămâna trecută, a fost supusă unei noi operații din cauza ligamentului încrucișat, iar acum se simte mult mai bine. Aceasta a făcut o serie de declarații despre acest aspect, liniștindu-i pe fanii ei îngrijorați de starea sa medicală.

Soția lui Cristi Borcea a declarat că se simte bine și că s-a obișnuit și cu mers în cârje și poate lucra cu grutăți, cât timp aceasta nu pune presiune pe genunchiul stâng.

“Sunt o fire activă și mă voi pune repede pe picioare. Pot lucra cu greutăți pentru brațe și abdomen atâta timp cât nu pun presiune pe genunchiul stâng. Doar că am înlocuit accesoriile cu cârjele momentan, ha ha, dar scap de cârje foarte curând pentru că fac recuperarea ca la carte. Teoretic, recuperarea durează 6 luni, eu vreau să o fac sârguincios, să nu am probleme și să pot face sport ca lumea, e un ligament nou, o să mă obișnuiesc. E adevărat că am plecat mai devreme din spital… Mersul în cârjă e o noutate, am și foarte multe scări acasă, dar acum reușesc să le cobor”, a povestit Valentina Pelinel pentru Click!

Citește și: Valentina Pelinel, fotografiată în ipostaze tandre alături de soțul ei. Cum apar ea și Cristi Borcea

Valentina Pelinel, ipostază romantică alături de Cristi Borcea

Valentina Pelinel a publicat pe rețelele sociale o imagine pe iaht, alături de soțul ei. „Iubire pe insulă”, a scris blonda în dreptul imaginii.

Citește și: Cum arată mama Valentinei Pelinel. Frumoasa soție a lui Cristi Borcea se mândrește cu cea care i-a dat viață

Cei doi s-au lăsat fotografiați într-o ipostază tandră, afaceristul ținându-și protector soția de umăr, iar blonda zâmbind cu gura până la urechi. Fanii au fost încântați să vadă imaginea de vacanță a celor doi.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în anul 2018. Primul lor fiu, pe nume Milan s-a născut în 2016, iar gemenele lor s-au născut în anul 2019. Așadar, Cristi Borcea are 3 copii cu Valentina Pelinel, și alți 6 din relații anterioare. Valentina Pelinel a născut două fetițe gemene, la o clinică privată din București, pe 1 martie 2019.

Soția lui Cristi Borcea a dezvăluit într-un interviu pentru Antena Stars că ea este o persoană veselă în viața de zi cu zi și că are mereu zâmbetul pe buze. Aceasta a vorbit și despre cariera sa, pe care o mai practică ocazional, însă nu căreia nu îi simte lipsa.

"Nu îmi e dor, pentru că fiecare lucru se face la momentul potrivit , iar eu în cariera mea am făcut tot ce mi-am dorit. În proiecte importante mă implic, dar destul de rar, pentru că nu am nici timp. Îmi place să acord timp familei, soțului meu, copiilor, business-ului de familie.", a mărturisit frumoasa blondină.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express