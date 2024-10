Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit șase ani de căsnicie. Imagini de colecție de la nunta din 2018

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au sărbătorit șase ani de la nuntă. Momentul important din familia lor a fost punctat de soția afaceristului inclusiv pe rețelele de socializare.

De curând, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit șase ani de la nunta făcută în Budapesta. Cei doi au avut parte de un eveniment de vis peste hotare, unde au avut alături numeroase persoane importante din showbiz. Imaginile au rămas în amintirea tuturor celor prezenți, iar pe rețelele de socializare fostul model a publicat mai multe fotografii de la impresionantul eveniment.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împlinit șase ani de la nuntă

În urmă cu șase ani, Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit, iar evenimentul a avut loc în Budapesta. Cu această ocazie, soția omului de afaceri a distribuit pe contul personal de Instagram mai multe imagini din ziua lor cea mare. În una apare cum dansează cu proaspătul ei soț, iar cealaltă este cu fiul lor.

Pe 30 septembrie 2018, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au făcut nuntă în Budapesta. Nași le-au fost Marius Vizer și soția lui, Irina, fosta membră a trupei A.S.I.A. Valentina era însărcinată cu gemeneleIndira Maria și Rania Maria. Petrecerea a fost una imensă, cu 80 de invitați. Cununia civilă avusese loc cu câteva săptămâni înainte, în Voluntari, Ilfov, potrivit digifm.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, nuntă impresionantă în Budapesta

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit după cinci ani de relație. Cei doi ales Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Budapesta, unde s-a oficializat slujba religioasă, și un local de lux care a fost închiriat pentru suma de 13.000 de euro, potrivit Spynews.

Ioan Becali, Gigi Neţoiu şi Victor Piţurcă au fost cavaleri de onoare ai cuplului. Cu toate că evenimentul a fost doar pentru apropiați, luxul și opulența nu au lipsit, iar mirii s-au asigurat că invitații vor avea parte de o servire impecabilă.

Dansul mirilor a avut loc pe o melodie a lui Frank Sinatra - „My way”, momentul fiind unul extrem de romantic. Atmosfera a fost completată de muzica populară și cea lăutărească, îmbinate cu ritmuri romantice și latino, mai transmite sursa citată mai sus.

În urmă cu doi ani, Valentina Pelinel apărea în podcastul prieteni sale, Nasrin, unde a povestit detalii din relația cu Cristi Borcea și sacrificiile pe care le-a făcut pentru a fi cu el.

„ (...) Eu deja eram un model de talie internațională cunoscut. Că produceam bani nu e un secret. E normal ca la nivelul ăla să produci bani. Aveam un apartament la New York și aveam o vârstă la care, fără copii, puteam să fac ce vreau. Iar omul pentru care am ales să fiu aici era într-o situație dificilă, despre care eu știam, și m-a prevenit că nu o să fie ușor. Păi dacă eu alegeam calea ușoară, nu eram eu în avion spre New York? Ce îmi lipsea? Dar mie mi-a lipsit el. Pe el l-am vrut. Și am sacrificat tot și nu am greșit”, a spus ea atunci, citată de digifm.ro.