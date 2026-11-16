Valerie Lungu regretă că s-a certat cu Mirela Vaida la Asia Express. Ce a făcut-o să izbucnească: „Mi-am ieșit din minți”

Valerie Lungu a vorbit despre conflictul cu Mirela Vaida de la Asia Express și a explicat ce a făcut-o să își piardă cumpătul. Influencerița recunoaște că regretă cearta.

Conflictul dintre Valerie Lungu și Mirela Vaida de la „Asia Express” a fost unul dintre momentele tensionate ale competiției. La ceva timp după dispută, influencerița a vorbit deschis despre cele întâmplate și a explicat de ce a avut o reacție atât de puternică. Valerie Lungu a mărturisit că are o traumă din trecut care a contribuit la izbucnirea sa și a recunoscut că regretă felul în care a gestionat situația.

Valerie Lungu regretă că s-a certat cu Mirela Vaida la Asia Express. Ce a făcut-o să izbucnească

Conflictul dintre Valerie Lungu și Mirela Vaida de la „Asia Express” a fost unul dintre momentele tensionate ale competiției. La ceva timp după cele întâmplate, influencerița a vorbit deschis despre cearta cu prezentatoarea TV și a explicat ce a determinat-o să reacționeze atât de puternic.

Invitată în podcastul „Face to Face”, Valerie Lungu a recunoscut că regretă felul în care a gestionat situația. Aceasta a povestit că un gest al Mirelei Vaida i-a amintit de o experiență neplăcută din trecut. A fost momentul în care și-a pierdut cumpătul și a izbucnit.

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”Mi-a smuls telefonul din mână și acela a fost momentul, pentru că am o chestie din trecutul meu, o traumă, de nu ai voie să vorbești, și cumva mi-a trebuit fix chestiunea aceea. Mi-am ieșit din minți, din păcate. Nu am vrut”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Face to face.

Valerie Lungu a încercat de mai multe ori să își ceară scuze Mirelei Vaida

După ce spiritele s-au mai liniștit, Valerie Lungu a încercat să repare situația. Influencerița a povestit că a căutat mai multe ocazii pentru a-și cere scuze, însă încercările sale nu au avut rezultatul dorit.

Prima dată a încercat să discute cu Mirela Vaida seara, înainte de culcare. Ulterior, când concurenții au fost nevoiți să părăsească din nou locul în care erau cazați, Valerie a încercat să deschidă din nou subiectul.

Aceasta și-a dorit să vorbească și în afara camerelor de filmat. A sperat că o discuție fără presiunea filmărilor ar putea schimba lucrurile, însă nici de această dată nu a reușit să ajungă la o împăcare.

„Am încercat să mă duc și seara, înainte de somn, să-mi cer scuze. Când ne-au dat afară din cazare din nou am vrut să-mi cer scuze. Am zis poate în fața camerei nu merge, am zis să încerc și a treia oară fără camere. Nicio șansă. A doua zi nu mai aveam nici energia necesară, nici nimic. Eu cred că și la ea s-au adunat multe lucruri”, a mai declarat Valerie Lungu.

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