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Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Maurice Munteanu, despre conflictul cu Valerie Lungu. Ce nu s-a văzut la TV

Maurice Munteanu a dezvăluit de ce a apărut conflictul dintre el și Valerie Lungu, la Asia Express-Drumul Mătăsii! Descoperă ce detalii din culise au ieșit la iveală, în ediția din 9 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 18:59
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Descoperă detalii ce nu s-au văzut la TV despre conflictul dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu | Antena 1
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Moment surprinzător atât pentru Irina Fodor, cât și pentr celelalte echipe de la Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune ce face parte din programul TV al Antenei 1. În ediția 4, difuzată pe 9 septembrie 2026, Maurice Munteanu a dezvăluit de ce a apărut conflictul dintre el și Valerie Lungu. Au ieșit astfel la iveală detalii ce nu s-au văzut la TV. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect. Întregul moment va putea fi văzut diseară, de la 20:30, la Antena 1!

Maurice Munteanu a spus de ce a apărut conflictul cu Valerie Lungu, la Asia Express-Drumul Mătăsii, în ediția din 9 septembrie 2026! Detalii ce nu s-au văzut la TV

Ziua a început în forță pentru cele nouă echipe pornite pe Drumul Mătăsii. Concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu ca să afle cine a câștigat imunitatea mică din prima etapă, dar și să voteze echipele pentru cursa pentru ultima șansă.

Ultimul care și-a exprimat votul a fost chiar Maurice Munteanu, prilej cu care a ținut să scoată la iveală detalii ce s-au văzut la TV despre conflictul său cu Valerie Lungu. Încă din primele ediții, publicul a putut sesiza anumite tensiuni între cei doi și iată că adevărul a ieșit la iveală.

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„În primul rând, vreau să fac un anunț, ca să nu creadă publicul telespectator că am parti-pri-uri sau că am ieșiri nervoase nejustificate. Trebuie să încep prin a clarifica faptul că am ajuns în această competiție cu o stare foarte bună, depășindu-mi frica de avion- eu nu mai zburasem în ultimii șapte ani deloc-și, ajuns aici cu o energie bună, alături de splendida mea prietenă bună, Connie, încă din prima seară, după o troncăneală infinită pe care am trăit-o cu toții, cu bagaje, cu nervi, cu draci, cu praf, cu bune, cu rele, cu turbulențe, cu nu știu ce, întorcându-mă către terasă ca să iau o sticlă cu apă, am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător! Despre această duduie eu nu mai știam nimic, chiar uitasem cu desăvârșire că există. Vreau să clarific treaba asta, ca să înțeleagă publicul telespectator că nu sunt nebun. Mie, chestiunile acestea, care țin de micism, mi se par extrem de nedrepte. În mod normal, mi se pare foarte clar cu cine aș fi votat, respectiv, cu Lungu, repet, despre care nu mai știam că există, până în acea seară în care mă bârfea înfiorător în fața unor oameni care, poate, nici nu mă cunoșteau, căci de aici, practic, a plecat acest nimic, acest...Nici măcar coflict. Această asociere nu s-ar fi întâmplat nicicum, pentru că nu avea cum, facem parte din lumi complet diferite. A trebuit să clarific acest lucru”, a spus Maurice Munteanu despre conflictul său cu Valerie Lungu, la Asia Express.

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express-Drumul Mătăsii

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express-Drumul Mătăsii

Celebrul critic de modă a dorit să lămurească anumite aspecte despre conflictul său cu Valerie Lungu, însă tânăra și partenerul ei nu au rămas indiferenți.

„Mă bucur măcar că știi cum mă cheamă, că nu mă cheamă duduie. Mai faci alte scuze, Maurice?”, a întrebat Valerie Lungu.

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„Hai că mai ai puțin și pocnești”, a fost replica acidă a lui Alex Gâlcă.

„Relaxează-te, Maurice, respiră aer”, a mai adăugat Valerie.

„Respir, respir. Ți-am spus că detest tupeul”, a fost replica partenerului de echipă al lui Connie Preda.

Apoi, tot în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Valerie Lungu a ținut să ofere detalii în plus, la testimonial:

„Niciodată nu am ascuns faptul că nu mă înțeleg cu Maurice, noi chiar nu ne înțelegem. Nu că nu ne înțelegem, dar el nu mă place și nu m-a plăcut niciodată. Noi ne-am cunoscut la un show unde el era jurat și eu era concurentă și cumva el era, ca nivel, deasupra mea, și putea să facă ce voia cu mine. De atunci știam că nu îi place de mine”, a mărturisit tânăra la testimonial.

„Eu nu mi-am făcut niciodată un scop din Valeria, nu a fost niciodată intenția mea de-a o îngropa pe Valeria, dimpotrivă, am fost tot timpul foarte atent să nu jignesc. Sigur, maniera mea de a glumi, de foarte multă ori, e percepută foarte diferit, în funcție de nivelul fiecăruia, educația fiecăruia...Și pentru faptul că am izbucnit așa îmi cer scuze, dar m-a deranjat foarte tare faptul că nici măcar nu începuse competiția și ea a simțit nevoia să îți facă știute aceste păreri, care nici măcar nu sunt fondate, despre mine! Și nici măcar spuse într-o manieră diplomată”, a spus la testimonial celebrul critic de modă.

Întregul moment va putea fi văzut diseară, de la 20:30, la Antena 1!

imagine cu maurice munteanu la asia express

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cum arată casa în care locuiește Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express și-a amenajat locuința cu aer parizian... Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. Cine a câștigat imunitatea mică. Maurice și Valerie, schimb acid de replici...
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