Vali Bărbulescu s-a căsătorit cu Maria Andreea în acest weekend. Cele mai memorabile imagini de la fericitul eveniment | Foto

Dj-ul și partenera sa și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în acest weekend, distrându-se, apoi, în cadrul unei petreceri fastuoase. Iată cum arată cea care l-a cucerit pe Vali Bărbulescu!

Vali Bărbulescu și Maria Andreea s-au căsătorit religios în acest weekend, potrivit click.ro. După despărțirea de Delia Tudose, dar și alte dezamăgiri din dragoste, Vali Bărbulescu și-a găsit fericirea în brațele artistei, cu care s-a căsătorit civil pe data de 28 aprilie 2023. Iată mai multe imagini de la fericiul eveniment!

Vali Bărbulescu și Maria Andreea s-au căsătorit religios în acest weekend | Foto

La finalul anului 2022, Vali Bărbulescu o cerea în căsătorie pe Maria Andreea, urmând ca apoi să devină oficial soț și soție, potrivit sursei citate mai sus.

În acest weekend, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit religios într-un cadru de poveste, la Suceava, potrivit avantaje.ro.

Fanii DJ-ului au fost luați prin surprindere de imaginile de la nuntă, care au început să circule pe Instagram, mai ales că mirii au avut aproape atât persoanele dragi, cât și invitați de seamă.

Astfel, lui Vali Bărbulescu și soției sale le-au cântat Elena Gheorghe, dar și Sofia Vicoveanca, iar mireasa a dansat bellydance alături de o dansatoare profesionistă, potrivit imaginilor, dar și informațiilor vehiculate în presa mondenă de la noi.

Mireasa a strălucit la propriu, căci rochia a fost brodată cu detalii prețioase, iar pe cap a ales să poarte o coroniță decorată cu aceleași pietre strălucitoare.

Ce spunea Vali Bărbulescu despre artista Maria Andreea

Faimosul DJ s-a iubit cu multe femei la viața lui, precum el o recunoaște, însă dintre toate doar Maria Andreea a reușit să îl cucerească cu empatia, dar și cu sprijinul necondiționat:

„Am trăit până acum cel puțin zece vieți și am gustat din orice sentiment cunoscut vreodată de om! Am iubit mulți ani o femeie care m-a mințit din prima zi până în ultima. Am iubit, dar am abuzat emoțional o femeie care nu avea nicio vină pentru a-mi fi un panaceu pentru traume ce nu o priveau. Am fost căsătorit cu o femeie senzațională pe care nu am fost în stare să o merit la vârsta de 25 de ani și am avut zeci de aventuri cu femei ale căror nume nu le mai știu (...) A apărut în viața mea Maria, o femeie ce m-a copleșit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate exista. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Gestul meu de a o cere în căsătorie nu poate compensa acum ce ea mi-a oferit deja, însă am la dispoziție restul vieții mele pentru asta... Te iubesc, Maria!”, scria pe Instagram Vali Bărbulescu, citat de click.ro.

