Vedeta căreia i-a căzut fațeta dentară într-un live cu fanii. Momentul în care dantura ajunge în mâna brunetei Katie Price

Modelul Katie Price a avut parte de un moment neașteptat în timpul unui live pe rețelele de socializare. Comunicând cu fanii săi, acesta s-a trezit că îi cade o fațetă dentară în timp ce vorbește. Imaginile care au uimit comunitatea | VIDEO.

Cunoscută ca fiind una dintre femeile care iubește să aducă transformări trupului său, Katie Price a spus de nenumărate ori că nu se va opri și nici nu știe când să o facă. Acesta consideră că fiecare intervenție de ordin estetic aplicată peste alte intervenții o vor aduce în cea mai bună formă a sa, contrar a ceea ce spun uneori oamenii care o cunosc încă din primii ani ai evoluției sale media.

Ultima întâmplare care o face protagonista unui moment stânjenitor arată tuturor că orice se adaugă poate aduce și “probleme”. În timpul live-ului cu fanii o fațetă dentară i-a căzut din gură.

Citește și: Katie Price și-a făcut prezența la piscină în acest fel, însă imaginile au îngrijorat publicul. Apariția sa a creat controverse

Katie Price nu s-a temut că momentul îi va afecta imaginea și după ce fațeta dentară i-a căzut, a arătat-o fanilor

Femeia în vârstă de 45 de ani a ținut dintele în fața camerei pentru ca fanii să îl poată vedea. Mai mult decât atât, folosindu-și limba a indicat golul lăsat în urmă. Fanii au consolat-o subliniind că “cel puțin era din partea din spate a gurii, în loc de unul dintre dinții din față”, notează tabloidul The Sun.

Alții nu au fost la fel de amabili, unul dintre ei afirmând că "va avea coșmaruri" după cele văzute.

Nu este prima situație de acest gen pentru Katie Price, care și în trecut a avut probleme cu dantura sa. După ce a ales să-și înlocuiască dinții naturali cu fațete, acesta a avut de suferit, după cum ea a declarat, decizând atunci să facă fiecare caz public.

În 2020, ea a avut nevoie să i se înlocuiască două fațete după ce acestea i-au căzut din gură, similar cu situația din prezent. Cu trei ani înainte de asta, a suferit ulcere pe întreaga cavitate bucală după ce i s-au pus fațete temporare ca parte a unei revizuiri dentare “uriașe”.

Citește și: Modelul cu un bust impresionant se luptă cu razele soarelui. Galeria Foto cu Katie Price care a provocat un val de reacții

Katie Price a spus public că sistemul de recunoaștere facială al telefonului nu o mai recunoaște după ultimele intervenții estetice la care a apelat

Cu doar câteva zile în urmă, Katie a dezvăluit că sistemul de recunoaștere facială al telefonului ei nu mai funcționează după ultimele sale proceduri estetice. Vorbind la podcastul ei The Katie Price Show, ea a spus: "Când m-am dus în Turcia, sub nas am vrut un lifting de buze. Știți că atunci când oamenii își operează buzele, acesta este un mod diferit în care te taie sub nas și îți ridică buza. Dar cicatricea era oribilă, așa că am refăcut cicatricea și, în același timp, am spus că ar fi bine să îmi facă doctorul și o nouă operație la nas, pentru că mi se părea că arată puțin cam strâmb.

"Dar nu văd nicio diferență cu nasul meu în acest moment. Dar este încă umflat și am copci înăuntru." Mama lui Katie a implorat-o să nu mai meargă la operație după ce a dezvăluit rezultatele “brutale” ale operației la nas.

Vanessa Feltz (61 de ani), mama lui Katie, a spus în cadrul unui show că se gândește serios la faptul că fiica sa suferă de distrofie corporală: "Cred că ea... și am făcut-o să recunoască asta zilele trecute, când [i-am spus] "Ai dismorfie corporală". Nu știu ce este. Știi că arăți bine, dar de ce crezi că trebuie să ajustezi asta, să ajustezi aia sau să îți faci un tatuaj sau să îți schimbi părul?".

Citește și: Katie Price a fost surprinsă în public în timp ce se dezbrăca. Imaginile pe care ar vrea să le ștearga paparazzi | Foto

NHS descrie tulburarea dismorfică a corpului ca fiind: "O afecțiune de sănătate mintală în care o persoană petrece mult timp îngrijorându-se de defectele aspectului său".

În cadrul discuției, Amy a adăugat: "Cred că atunci când există momente de supărare sau nu se simte bine sau are nevoie de confort într-un fel sau de durere, asta face, pentru că ea crede că în acest fel are controlul asupra ei însăși".

Citește și: Katie Price a apărut bandajata la cap în urma unei intervenții estetice. Diva este o împătimită a operațiilor