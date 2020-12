Vedete care au împlinit 50 de ani în 2020. Arată mai bine acum decât în tinerețe

Actrița celebră pentru filme precum „Boogie Nights”, „The Hangover”, „Horns” sau „Bobby” este activă pe rețelele sociale. Recent, vedeta în vârstă de 50 de ani a postat un selfie în oglindă, purtând o fustă neagră, din piele, scurtă, care îi scot în evidență picioarele frumoase. Actrița arată splendid, având silueta și tenul de invidiat.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy a ajuns la vârsta de 50 de ani, dar a rămas la fel de simpatică și carismatică precum la 30 de ani, când juca în serialul de succes „Fetele Gilmore”.

Melissa McCarthy este o actriță și o comediantă din SUA, care a jucat în producții precum: „Charlie's Angels”, „Drowning Mona”, „Kim Possible: The Secret Files”.

Uma Thurman

Uma Thurman se numără printre vedetele care au atins pragul de 50 în ceea ce privește vârsta. Cele mai cunoscute filme în care a jucat sunt Dangerous Liaisons (1988), Pulp Fiction (1994), Gattaca (1997) și cele două filme Kill Bill (2003–04). În 2013 a jucat în filmul lui Lars von Trier, Nymphomaniac.

Rachel Hannah Weisz

Rachel Hannah Weisz a împlinit și ea 50 de ani și pare că a ținut timpul în loc, pentru că a rămas la fel de tânără și de frumoasă. Actrița britanico-americană a obținut în 2005 un premiu Oscar pentru rolul său din The Constant Gardener. Printre alte filme în care a jucat se numără: The Lobster, The Light Between Oceans, Oz the Great and Powerful.

Ethan Hawke

Întorcându-ne privirile spre vedetele masculine, putem observa că actorul american Ethan Hawke, se numără printre cei care în 2020 au ajuns la vârsta de 50 de ani. Ethan și-a făcut debutul în film în anul 1985, cu rolul River Phoenix din filmul Explorers. Apoi, în 1989, a urmat drama Dead Poets Society, oar personajul interpretat a fost considerat cel mai bun rol al său.

Loredana Groza, vedeta autohtonă care în 2020 a împlinit 50 de ani

Dacă ne uităm la vedetele autohtone, ne amintim că Loredana Groza a împlinit anul acesta vârsta de 50 de ani și arată extreme de bine. În ultimul timp, jurata X Factor și-a obișnuit fanii să posteze pe rețelele sociale fotografii în care apare în fel de fel de ipostaze sexy, în care i se observă silueta și formele de invidiat.